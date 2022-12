Por qué una mujer fuerte y segura se desilusiona de quien ama

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Las mujeres fuertes y seguras que se desilusionan de alguien que de verdad aman tienen muchas razones que las hacen emprender la salida, te compartimos algunas de ellas, si eres hombre evita hacer algunas de ellas y conserva a esa mujer especial a tu lado que vale mucho.

No estás cuando te necesita. Una mujer fuerte tiene sus momentos de debilidad y necesita alguien que la apoye y la comprenda, también tiene sus problemas y si no estás para ella, buscará quien si se comprometa y la ayude en cuerpo y alma.

Nota tu desinterés por ella. Si ve que no te interesas en ella, no insistirá más, tiene muy claro lo que busca en una pareja y si no estás en la misma sintonía, ella misma te dejará de buscar, aunque te ame mucho.

Notó que es la segunda opción. Al principio, le costará mucho entender que no es prioridad, pero su dignidad vale más que cualquier relación y se irá de ti porque no le gusta ser plato de segunda mesa, no es su estilo.

