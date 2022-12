El cantante Pee Wee aclaró su orientación sexual tras rumores sobre supuesto romance con su manager

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El exintegrante de Kumbia Kings aseguró que emprenderá acciones legales contra la revista que difundió la noticia falsa.

Por infobae.com

Pee Wee ha sido uno de los cantantes más carismáticos dentro de la industria musical desde hace algunos años, sin embargo, recientemente estuvo envuelto en polémica después de que una famosa revista señalara que el cantante supuestamente estaba casado con su manager desde hace mucho tiempo.

Ante esto, el representante del famoso salió a desmentir los hechos y, en esta ocasión el exintegrante de los Kumbia Kings aclaró de una vez por todas su orientación sexual.

“(Para mí) significa muchísima risa, honestamente llevo desde el martes que se dio a conocer, no sabes cómo me he reído con mi mamá, con mis hermanos, que realmente me conocen y conocen… ya tengo 34 años y conocen a todas las mujeres que han sido parte de mi vida, me parece muy chistoso”, destacó durante un encuentro con los medios.

De igual manera, el intérprete ahondó en que próximamente tomará acciones legales en contra de la revista que divulgó dicha información, pues no le pareció adecuado ese tipo de notas hacia su persona.

“Sin duda vamos a hacerlo (demandar), yo creo que es injusto lo que de repente publican estas revistas, la relación que siempre he tenido con ustedes (los medios) es de mucho cariño o respeto y los que me conocen, como todos ustedes que conocen mi carrera desde que tenía 13 años saben que son notas totalmente falsas”, remarcó.

Además de señalar que es heterosexual, Pee Wee rescató que él siempre ha sido muy cuidadoso con su vida privada, por lo que no ha sentido la necesidad de presumir públicamente las parejas que ha llegado a tener.

“El hecho que yo no diga todas las novias que yo he tenido en estos… digo no tengo 34 años de noviazgo, pero fácil desde los 14 sí, imagínate desde la escuela me encantaba andar de noviecillo con las muchachas de la escuela”, sentenció y agregó:

“Sí me da muchísima risa, sí vamos a actuar legalmente y en estos 20 años de carrera ustedes saben que cuando empiezas a tener algún tipo de éxito de nuevo, empiezas a estar en el ojo del huracán hay personas a las que no les gusta (…) pero allá está un lindo Dios que todo lo ve, la justicia se va a hacer sí o sí”.

Además de representante artístico, Pepe Rincón es abogado, por lo que no dudará en denunciar a la revista (Foto: Instagram)

El cantante no dejó la oportunidad de agradecerle a la comunidad LGBT+ por todos los mensajes de apoyo que recibió tras la publicación de la revista.

“Estoy enterado de que tengo público de la comunidad gay y siempre los voy a querer a todos. Agradezco mucho el apoyo”, comentó.

Cuál fue el rumor de Pe Wee con su manager

La revista TVNotas publicó hace unos días que supuestamente tuvo acceso a una fuente cercana al cantante de 33 años, quien contó que ambos hombres mantenían una relación sentimental en secreto desde hace cinco años, para no “perjudicar” la carrera del cantante de Sabes a chocolate.

La nota aseguraba que “como la carrera Pee Wee la han manejado lejos de los escándalos, y siempre lo han puesto como ‘El niño bonito de la música’, sabían que no era prudente que saliera a la luz pública su relación, por ello se mudaron a McAllen, Texas”.