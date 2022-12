“Me dijeron que la viera por la ventana”: No la dejaron ir a la fiesta navideña del colegio de su hijo por su aspecto físico

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Melissa Sloan, una mujer de 45 años que se autorreconoce como “adicta a los tatuajes”, no asistió a la fiesta navideña de su hijo porque los docentes, según ella, no la dejaron entrar al colegio por cómo luce.

Por: Clarín

En diálogo con Daily Star, Sloan dijo que no se presentó en los festejos porque una vez que quiso ir a ver a uno de sus dos hijos a la escuela, las autoridades le sugirieron que entrara por el jardín de atrás y se quedara “mirando la clase por la ventana”.

“No hay fiestas de Navidad y cuando voy a la escuela de mi hijo no me invitan. Una vez me dijeron que fuera al jardín de atrás. ‘Mira por la ventana de la clase’, me dijeron. Los maestros me dijeron que hiciera eso, por eso no voy a la obra de teatro de la escuela”, dijo Sloan.

