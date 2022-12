El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 22 de diciembre de 2022

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

No te falta ni te sobra el dinero. Cuentas con lo que hay y por eso quieres más. Necesitas vivir más allá de la estabilidad. Dar un paso adelante y adentrarte en la abundancia y la prosperidad y estás consciente que para lograrlo debes tener ingresos extras. Hacer dos cosas a la vez no es tan complicado. No te cierres a esa posibilidad.

Tauro

Día un poco convulsionado en el amor. Podrían resurgir antiguos resentimientos y complican las relaciones. No es momento de profundizar y mucho menos de enfrentar. Si quieres evitar más problemas conversa con calma y no te empeñes en tener la razón, es posible que las cosas sean diferente a lo que piensas.

Géminis

Lo que estaba mal se arregla por sí solo. Una vez que vuelva la calma divides el control, ni tu ni los demás, sino todos basados en acuerdos justos. Propicias encuentros, reuniones y te conviertes en el instrumento para que otros concilien. Ayudas y lo haces muy bien.

Cáncer

Te sientes lleno de energía y vitalidad. Estás más organizado que nunca. Haces alguna actividad física, comes bien y descansas lo suficiente. Estás en un buen momento y hoy te enfocas en sentirte aún mejor. Una visita al médico, un spa o un entrenamiento especial serían la cereza del helado.

Leo

Posibilidad de viajes relacionados con asuntos profesionales o laborales. Tu meta actual es abrir puertas a una forma diferente de hacer las cosas. Tal vez trabajar en grupo y participar en algún nuevo proyecto te ayudará a crecer. Recibes ayuda extra de algún amigo, acéptala. Hay personas que te pueden nutrir más de lo que crees.

Virgo

Gastos repentinos relacionados con asuntos legales. Es posible que necesites la ayuda de un profesional, como abogado o contador para resolver un asunto que no puedes extender por más tiempo y que mucho menos puedes resolver solo.

Libra

Fíjate metas, nuevas o saca algunas del baúl de los recuerdos, pero está vez ve tras ellas. Crea pequeñas estrategias, sostenibles con el tiempo, que te permitan alcanzar tus objetivos. Si necesitas hacer alguno que otro sacrificio, hazlo. Y si necesitas pedir ayuda, hazlo también. Hoy es un día de definir que quieres hacer el resto del año.

Escorpio

Un amigo que ya no lo es tanto, se pondrá en contacto contigo. Podrían haber reencuentros y se saldan deudas emocionales. Ya tú verás si te conviene o no restablecer la relación. Si vale la pena, adelante, pero si no, ¿para que insistir? Es como llover sobre mojado.

Sagitario

La verdadera felicidad consiste en aceptar el derecho al error y a la imperfección. A veces nos equivocamos o las cosas no salen como queremos, y no pasa nada. Ya después lo harás mejoró quizá intentaras otra cosa que vaya más contigo.

Capricornio

Sostendrás una conversación importante y reveladora con un ser querido, sin embargo, ninguno asume una actitud muy positiva que digamos, e incluso la tuya podría ser un poco fría y hostil. El ego domina en este momento y definitivamente es el peor aliado. La humildad es uno de los grandes valores del ser humano. Practícala.

Acuario

Vete al espejo y di cosas bonitas a tu reflejo en el. Trátate con amor. Valora quien eres y cómo luces. El concepto que tienes de ti es básico para sentirte bien y repetirlo en voz hace que lo creas aún más. Hoy necesitas inyectar doble dosis de autoestima a tu vida. ¿Que esperas?

Piscis

Canaliza tu energía de forma correcta. Si te sientes inquieto e irritado, explora diferentes opciones para liberarte. Podrías probar descansar un poco más o hacer alguna actividad que te guste relacionada como el agua, como ir a la playa, a la piscina o simplemente tomar un baño en una tina. El cambio será increíble.