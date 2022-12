Angustiante momento captado en VIDEO: Secuestró a punta de pistola a una mujer en un Walmart de EEUU

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En redes sociales está circulando el video de un angustiante momento para una empleada de Walmart que fue tomada como rehén por una aparente clienta armada.

Por Vive USA

El incidente sucedió en una sucursal de Mississippi este miércoles después de las 5:40 de la tarde y concluyó cuando la policía respondió a un llamado de ayuda por rehenes y ladrones.

Un usuario de la tienda minorista grabó el instante en que la sospechosa apunta el arma directamente a la cabeza de la empleada, mientras ésta se muestra paralizada del miedo y observando lo que ocurría frente a ella.

Luego de eso, la sospechosa jala a la empleada del otro lado de los mostradores y después camina con ella sin saber hacia dónde dirigirse.

Las autoridades llegaron a la sucursal para rescatar a la trabajadora y al mismo tiempo matar a tiros a la sospechosa.

Hasta el momento no se sabe las razones del por qué la usuaria sacó el arma y amenazó la vida de su rehén, tampoco se sabe si había robado mercancía o planeaba hacerlo.

En las imágenes, la sospechosa grita algo incomprensible mientras esperaba algo con prisa y nerviosismo, después le dice claramente a la persona que grababa que no le haría daño a la rehén. “Oye, no voy a lastimar a nadie”, dijo la sospechosa, a lo que el usuario le responde: “¿Por qué no la dejas ir entonces?”.

Viral video posted to TikTok showed an apparent hostage situation unfold at a Walmart in Richland, Mississippi. A woman held a Walmart employee at gunpoint. News reports indicate the suspect was shot dead by police. No other injuries were reported. ?: 504bigmama pic.twitter.com/KZKYPTn0jC

— Malik Earnest (@MalikEarnest) December 22, 2022