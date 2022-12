EN VIDEO: La Fifa reveló cuál fue el mejor gol del Mundial de Qatar 2022

Esta semana, la FIFA dio a conocer cuáles fueron los diez mejores goles del Mundial de Qatar 2022. Enseguida habilitó la votación para que los hinchas eligieran al más destacado y este viernes develó al ganador. Se trató de la pirueta de Richarlison en el partido en que Brasil venció a Serbia por 2 a 0.

Por MundoDeportivo

Los diez mejores goles del Mundial de Qatar 2022

El domingo 18 de diciembre, Argentina venció a Francia en la gran final del Mundial de Qatar 2022 y se quedó con el preciado trofeo. Concluida la competencia, la FIFA eligió diez goles para que la gente votara su favorito.

Los artilleros eran Richarlison (por Brasil vs. Serbia y por Brasil vs. Corea del Sur), Salem Al-Dawsari (por Arabia Saudí vs. Argentina), Cody Gakpo (por Países Bajos vs. Ecuador), Enzo Fernández (por Argentina vs. México), Vincent Aboubakar (por Camerún vs. Serbia), Luis Chávez (por México vs. Arabia Saudí), Kylian Mbappé (por Francia vs. Polonia), Paik Seunh Ho (por Brasil vs. Corea del Sur) y Neymar (por Brasil vs. Croacia).

Richarlison anotó el mejor gol del Mundial de Qatar 2022

Una vez seleccionados los diez goles por la FIFA, se habilitó la votación en la página oficial de la entidad para que los hinchas eligieran su favorito.

Y ganó la pirueta de Richarlison contra Serbia, por la primera fecha de la fase de grupos, el 24 de noviembre.

¡Ustedes lo eligieron! ??? El GOLAZO de @richarlison97 es el ganador del Gol del Torneo Hyundai! ? #HyundaiGOTT2022 | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/kAq1jBfDks — Copa Mundial FIFA ? (@fifaworldcup_es) December 23, 2022

Para leer la nota completa, aquí