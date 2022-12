“Transformando a mi madre”, nueva tendencia enloquece las redes (VIDEOS)

Click to share on Google News (Opens in new window)

En los últimos días en TikTok se ha popularizado una tendencia en la que varias chicas muestran el antes y el después de sus madres al “transformarse” en sus hijas. Muchos han quedado sorprendidos, pues con un simple cambio de imagen ha hecho que muchas de las madres parezcan décadas más jóvenes, lo que a su vez ha provocado un debate sobre nuestra percepción moderna del envejecimiento.

Por: El Heraldo

Este trend consta de ver a la madre entrando en una habitación, para que luego se marche y haya un corte en el que ingresa de nuevo, pero con la ropa y maquillaje de su hija. Los cambios son tan radicales como sorprendentes.

Todo es cuestión de percepción

“Esta tendencia demuestra que el envejecimiento a veces depende de nuestra percepción de lo que es moderno…Muchas de ellas parecían décadas más jóvenes”, escribió una joven en Twitter.

This trend really shows how aging is sometimes just rooted in our perception of what’s modern ? a lot of them looked decades younger pic.twitter.com/s4nMv6g8x0

— sal ? (@ghostinmypocket) December 21, 2022