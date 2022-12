La anarquía devora en las tierras de Tinaquillo, por Robert Alvarado @robertveraz

Posteado en: Opinión

Puede haber momentos en los que no tenemos poder para prevenir la injusticia, pero nunca debe haber un momento en que fracasemos en protestar…”. (-Elie Wiesel).

Pasando por las tierras de Tinaquillos del estado Cojedes y me dicen algunos cojedeños de unos personajes, llaneros de pura cepa le gusta comer mucha cachapa de color morena oscura y pequeña que deja el budare revolucionario. No se puede negar que hoy en día la cachapa dejó de ser un plato que solo lo conseguimos en esos puestos de carretera, como los que están en la vía a Tinaco a orilla de carretera, para convertirse en el protagonista de muchos restaurantes que han sabido darle el lugar que se merece. No podemos negar comer cachapas con carne mechada, con Chicharronada, combinada con carne y queso blanco rayado y hasta unas más modernas como las de jamón y queso amarillo. La come también el gobernador Galindez es buen comedor de este plato como dicen algunos residentes de ese estado y lo menciona algo llamado cachapeando, pero para mayor entendedores este pueblo se cometen ciertas anomalías contra unas indefensas mujeres. Por lo cual les voy a comentar del caso que está ocurriendo en Tinaquillo estado Cojedes, tierra de José Laurencio Silva.

Resulta ser y acontece que en el sector punta de mata, urbanización Los Abriles, viven la profesora incapacitada por el Ipasme de nombre Nailet Olivo y su adolescente hija estudiante universitaria de nombre María Teresa. Ambas viven solas ya que la Profe está incapacitada y María estudia en la Unellez Administración de Empresa, es una alumna sobresaliente que se abre paso en esta Venezuela de grandes retos, pero tienen unos vecinos ultra mega híper chavistas un matrimonio de médicos ambos trabajaron en el Ipasme, precisamente cuando a la Sra. Nailet se incapacito, de nombre: Dr. Julio Sánchez y su esposa la Dra. de Sánchez. Es tanto así que las casas de habitación de ambas familias esta casi una frente a la otra, según comentan: más o menos para él años 2007 la Sra. Nailet y su esposo (aún estaba casado) solicitaron a la alcaldía de Tinaquillo que les adjudicase un terreno baldío que estaba justo detrás de su casa, dicho terreno era un muladar, donde los vagos y maleantes hacían de las suyas, a todas estas la alcaldía, les responde positivamente, y ellos sanean el terreno, construyen con dinero de su propio peculio una pared perimetral de bloques más o menos de dos metros de alto, hacen un pozo de agua y siembran matas de cambur, plátanos y topochos, tienen gallinas, hacen una especie de huerto familiar…. Con el correr de los años, la Sra. Nailet y su esposo se divorcian eran más o menos el año 2010, ahí comienza el camino tortuosa de esta historia: recordemos que la Sra. Nailet es incapacitada por sufrir crisis o ataques de: epilepsia neurocisticercosis y microangiopatía isquémica crónica, con el divorcio, el quedarse sola con su pequeña hijita María Teresa, su padre se enfermo de diabetes mellitus tipo b, y comienza el deterioro que termina con su muerte, para ese momento ya sus crisis eran con mayor frecuencia, y cada vez que eso ocurre, la Sra. Nailet al tener muerte de neuronas en su cerebro cada vez le cuesta mas y mas lograr recuperar la cordura y el buen juicio.

Situación esta que aprovecharon sus vecinos los médicos arriba nombrados, comienza a acosarla, hostigarla para que les venda el terreno que está en la parte de atrás de la casa de la Sra. Nailet, el que ya habíamos dicho estaba saneado, sembrado de plantas frutales y un gallinero, fue tanto el acoso y sabiendo ellos la debilidad mental y física de la Sra. Nailet que ella accedió y vendió un parte del terreno, en un documento que ella precariamente hizo justo después de haber tenido una crisis, ella no logra recordar el monto de la supuesta venta, no sabe si le pagaron o no…. el documento fue una venta simple, en privado. Como bien es sabido ese instrumento no tiene validez alguna legalmente hablando. Han pasado los años y todo transcurrió tranquilo, la Sra. Nailet y su hija seguían ejerciendo la posesión del terreno, ya que ahí tienen sus plantas, el pozo de agua, entre otros. Después de la pandemia según comenta unos de los vecinos el Dr. Julio Sánchez presuntamente arrecio su embestida feroz contra esta indefensa madre y su hija.

A partir de ese momento en que la Sra. Nailet, la alcaldía de Tinaquillo le otorgó la ficha catastral y certificado de adjudicación y ella pagó sus respectivos impuestos lo estuvo haciendo hasta hace poco cuando fue a las oficinas de catastro a pagar sus impuestos y solicitar la ficha catastral respectiva, le dicen que no pueden dársela porque el Dr. Julio Sánchez había pagado los impuestos y le otorgaron a la ficha catastral. Todo esto de manera fraudulenta, ya que según la Ley Geográfica, Cartografía y Catastro Nacional, para revocar una ficha catastral y certificado de adjudicación debe hacerse previa notificación al anterior dueño y esto no ocurrió, así mismo según la ley en comento, para dar una ficha catastral debe ser previa presentación de documento público debidamente registrado y esto tampoco ocurrió ya que el documento obtenido por medio de la persecución y acoso hacia la Sra. Nailet, fue un documento hecho a mano alzada, documento simple y sin valor legal alguno. Allí podemos notar a todas luces lo mal y fuera del ordenamiento legal están trabajando en la alcaldía de Tinaquillo, por todo esto es que la Sra. Nailet busca la asesoría jurídica con su abogada y comienza la batalla legal haciendo uso de todos los recursos acordes con el orden jurídico existente. Se solicita la revocación de dicha ficha catastral, se apertura un acto administrativo para el mismo. No obstante, esto dispara las alarmas para el Dr. Julio y arrecia en su acoso hacia la familia de la Sra. Nailet y su hija.

En estos últimos 06 meses de este año 2022 quizás por la normalización progresiva post pandemia covid-19, sus acciones malintencionadas se han intensificado, tanto que se vieron en la necesidad de acudir a atención de la víctima en el San Carlos y ahí se les indicó que debían solicitar una medida de respeto ante la policía comunal de Tinaquillo, lo cual hicimos y en fecha 30/08/2022 ambas partes firmamos una medida de respeto. En ella se acordó que el ciudadano agresor el Dr. Julio Sánchez no podía entrar más al terreno de la Sra. Olivo y dejar de acosarme su hostigarnos de las distintas formas y maneras como él y su esposa lo hacen.

Todo puede ser paz como lo ven los pobladores de Tinaco según dice que el día de 19/12/2022 en el transcurso de la tarde, acudió al hogar de la profesora Nailet olivo y su hija, una comisión de la guardia nacional, portando armas largas, y sin presentar algún instrumento o documento alguno emanado por un ente superior, llámese juzgado, fiscalía o cualquier otro órgano jurisdiccional del estado, que justifique la acción cometida, que no otro que el continuar acosándo con su presencia y portando armas y perturbar la paz de su hogar. El Guardia Nacional se dirigió a la Sra. Nailet (sin identificarse debidamente) alegando, que por una denuncia verbal interpuesta por el ciudadano Julio Sánchez, hecha en el comando P-322 de Tinaquillo, ellos acudieron a su casa a intentar quitar la tranca que debidamente tienen en el portón del terreno y que impide que el supra mencionado ciudadano pueda entrar al mismo. Es importante señalar que ella acudieron ejerciendo su legítimo derecho de defensa de la propiedad de bien inmueble ante el despacho del alcalde, consultoría jurídica de la alcaldía, síndico de la alcaldía, oficinas de catastro, todas en Tinaquillo y actualmente están en la espera de las resultas de todas esas acciones ya mencionadas. Con el fin de poder protegerse la Sra. Nailet y a mi hijita, se vieron precisadas a denunciar al ciudadano arriba identificado ante la policía comunal por la comisión de: violencia psicológica, amenaza, acoso y hostigamiento, situación esta que amerito el firmar una medida de respeto la cual evidentemente ha sido violada de manera flagrante por este ciudadano.

Todos estos hechos relatados el día 22 de diciembre, acudieron la Sra. Nailet y su hija, asistidas por su abogada la Dra. Marisela Bermúdez a Fiscalía Séptima de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes que es la que está a cargo de la materia de protección de la mujer, o violencia de género a interponer una denuncia contra sus agresores, habrá que esperar que resultados se obtienen y que tan ciega está la dama de la justicia para este caso en comento…. Un gran acierto, fue algo que dijo el mexicano, Javier Sicilia Zardain: Si no tenemos policías, jueces, abogados, fiscales, honestos, valerosos y eficientes; si se rinden al crimen y a la corrupción, están condenando al país a la ignominia más desesperante y atroz… La realidad es otra es que la justicia se le aplica a los pendejos que no tienen los recursos necesarios para obtener eso lo que llamamos justicia. Es tanto así lo que pasa con este hecho en Tinaquillo.

Esta denuncia es fuerte y temeraria, solo le pido al Fiscal General de la Republica Dr. Tarek William Saab, que ordene una investigación de los hechos antes relatados, por noticia criminis con la anarquía devora en las tierras de Tinaquillo y póngale al ojo…

Terminó diciendo a todos mis amigos lectores: ¡Feliz Navidad!

