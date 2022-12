Fue asesinado un famoso “tiktoker” durante tiroteo afuera de un supermercado en EEUU

Click to share on Google News (Opens in new window)

Brandon Montrell era conocido por su serie de videos ‘Hood History’, en la que compartía lugares históricos, eventos y personas de Nueva Orleans con un giro humorístico.

Por rt.com

El ‘influencer’ y estrella de TikTok Brandon Montrell perdió la vida este viernes en medio de un tiroteo en un supermercado de Nueva Orleans (EE.UU.), donde estaba de visita para las fiestas de Navidad.

La tragedia ocurrió cuando el comediante, conocido como ‘Boogie B’, se encontraba en su vehículo estacionado en el parqueadero de una tienda Rouses Market en Warehouse District. Mientras esperaba a que su abuela recoja las compras navideñas del supermercado, fue alcanzado por una bala perdida de un fuego cruzado entre dos hombres, recoge Fox8.

NOPD confirmed the man shot & killed outside a Rouses on Baronne was Brandon Montrell aka "Boogie B." We’re told Montrell arrived in New Orleans from Los Angeles earlier in the day.

He was a comedian & was known for his New Orleans history lessons. https://t.co/nH5uy5tv83 pic.twitter.com/vvSHOHCxrc

— Farrah Yvette (@farrah_yvette) December 24, 2022