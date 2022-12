Congresista republicano reconoció que mintió en su currículum para presentarse a las elecciones de medio término de EEUU

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El miembro republicano de la Cámara de Representantes por Nueva York, George Santos, admitió este lunes haber inventado detalles sobre su educación y trabajo anterior mientras hacía campaña para las elecciones legislativas de medio mandato del pasado 8 de noviembre, así lo reseñó INFOBAE.

Así lo admitió durante una entrevista con The New York Post después de que el diario The New York Times revelara que el congresista había mentido en su currículum y que no había obtenido los títulos universitarios que decía tener.

Santos, que es congresista desde hace tan solo seis semanas, había afirmado que trabajaba en las consultoras Goldman Sachs y Citigroup y que se había graduado en la Universidad de Nueva York, algo que no era cierto.

El congresista aseguró en la entrevista con el Post que “nunca trabajó directamente” con ninguna de las firmas y aseveró que será “más claro al respecto” en el futuro. También confesó que no se graduó de en la Universidad de Nueva York, ni de ninguna institución de educación superior, a pesar de sus afirmaciones anteriores, según información de The Hill.

Santos también hizo afirmaciones sobre su historia familiar que no podían demostrarse, como que los padres de su madre eran judíos ucranianos que huyeron del holocausto nazi a Brasil. No obstante, los registros obtenidos por The New York Times demostraban que los padres de su madre nacieron en Brasil y que no tenían antepasados ucranianos o judíos.

“Mis pecados aquí están embelleciendo mi currículum. Lo siento”, afirmó el legislador republicano al New York Post, insistiendo que la controversia no le impedirá “un buen éxito legislativo”.

Desde el Partido Demócrata, sin embargo, ya han solicitado la dimisión de Santos, alegando que ha defraudado a los votantes.

“El congresista republicano electo George Santos, quien ahora ha admitido sus enormes mentiras, debería renunciar. Si no lo hace, entonces el Partido Republicano debería pedir una votación para expulsarlo”, dijo en Twitter el congresista demócrata Ted Lieu.

Otro demócrata de Nueva York, el congresista Ritchie Torres, instó al Comité de Ética de la Cámara de Representantes a investigar la recaudación de fondos del republicano durante la campaña electoral.

“George Santos admite que la historia de su vida es una completa invención. Su lamentable confesión no debe distraernos de las preocupaciones sobre la posible criminalidad y corrupción. El Comité de Ética debe investigar cómo hizo su dinero. Donde hay humo, hay fuego”, sostuvo Ritchie.

Santos también admitió haber mentido al afirmar que poseía 13 propiedades diferentes, diciendo que ahora reside en casa de su hermana en Huntington, pero que está buscando comprar su propia casa.

En su primera oferta por la Cámara, Santos dijo en una divulgación financiera de 2020 que no tenía activos ni ingresos obtenidos, y solo citó una comisión por valor de más de 5.000 dólares

Pero cuando presentó su declaración financiera de 2022, declaró que valía millones de dólares, y que la mayor parte de la riqueza provenía de una empresa de Florida de la que era el único propietario: la Organización Devolder.

De acuerdo con The Washington Post, varios documentos presentados ante el secretario de Estado de Florida muestran que Santos organizó la empresa en mayo de 2021, un mes antes de que declarara su última candidatura. Un poco más de un año después, el 30 de julio de 2022, la compañía de datos financieros Dun & Bradstreet estimó que Devolder tenía ingresos de solo 43.688 dólares.

Con información de Europa Press y The Washington Post