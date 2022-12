La mentira de Mariah Carey sobre origen de la canción “All I want for Christmas is you”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Mariah Carey fue acusada de contar una “historia imposible” sobre el origen de su famosa canción navideña All I want for Christmas is you, que según ella compuso usando un teclado Casio cuando era tan solo una niña, muchos años antes de saltar a la fama.

Walter Afanasieff, coautor y productor de la exitosa canción, se muestra muy escéptico ante esa versión de los hechos “los dos estábamos de acuerdo en cómo escribimos “All I want for Christmas is you”. Nunca hubo ninguna historia alternativa hasta hace probablemente unos diez años. Fue entonces cuando ella empezó a decir: ¡Oh, escribí esa canción cuando era una niña!”, aseguró el antiguo colaborador de Mariah Carey en el podcast “Hot Takes and Deep Dives”.

“Pero ¿por qué no lo había contado antes, durante los 12 ó 13 ó 15 años previos? Así que se le fue ocurriendo sobre la marcha”, añadió el productor de la canción que volvió a colocarse en el número uno de la lista de popularidad de Billboard este año.

Además la diva de la música y ex esposa de Tommy Mottola, no toca ningún instrumento y no conoce la teoría más básica de la música. “Afirmar que escribió una canción muy complicada con estructura de acordes, tocando con un solo dedo en un teclado Casio, cuando era pequeña, es un cuento chino”, concluyó Afanasieff.