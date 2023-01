De película: dramática persecución de 30 patrullas a sujeto que asesinó a un policía (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El último jueves de 2022 se desató una aparatosa persecución que abarcó dos condados de Estados Unidos, la cual inició debido a que el agente de policía, Isaiah Cordero de 32 años de edad realizaba un control de tráfico poco antes de las 14:00 horas cuando un sujeto sacó un arma y le disparó mientras se aproximaba al vehículo.

Por: El Heraldo

Fue entonces cuando el sheriff del condado de Riverside recibió un disparo mortal el jueves por la tarde cuando se encontraba en una parada de tráfico en Jurupa Valley, esta tragedia fue el detonante de una persecución a alta velocidad de múltiples autopistas, ya que el pistolero se dio a la fuga. La camioneta del responsable pasó por encima de una banda de clavos en la autopista 60, sin embargo, esto no lo detuvo y siguió su camino.

Fueron aproximadamente 30 patrullas las que siguieron al pistolero hacia el sur por la Interestatal 15 hasta Norco, California. El asesino llegó a la salida de la calle 6 de la carretera 15 y su auto ya echaba humo, además de que sus neumáticos ya habían sido destrozados, asimismo, uno de los ejes cedió dejándolo inutilizado.

Finalmente, la persecución terminó con un enfrentamiento a tiros entre los uniformados y el responsable, quien disparó contra los agentes que lo perseguían, pero ante la respuesta recibida terminó siendo asesinado. En el intercambio de balas participaron más de 10 agentes quienes abrieron fuego contra el sujeto.

El pistolero fue identificado como William Shea McKay de 44 años de edad quien vivía en el condado de San Bernardino y aún no está clara la razón de por qué Cordero había detenido al sujeto, no obstante, los investigadores revisarán las imágenes de la cámara corporal del agente del sheriff. Tras lo ocurrido, la autopista 15 en dirección sur fue cerrada temporalmente debido a la gran cantidad de patrullas que se encontraban en el lugar.

Video of pursuit of the suspect who killed the Riverside County Deputy pic.twitter.com/sBtAtL9wiR

— Downtown LA Scanner (@DowntownLAScan) December 29, 2022