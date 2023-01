VIDEO: Se lanzó desde lo alto de las vías del metro en Nueva York tras quedar colgado desnudo

Click to share on Google News (Opens in new window)

Una extraña situación presenciaron los habitantes y transeúntes de un sector céntrico del Bronx, en la Gran Manzana, cuando, el pasado 23 de diciembre, observaron cómo, por algunos minutos, un hombre de ascendencia afro, totalmente desnudo, se dejó descolgar de una de las plataformas del metro, para finalmente, ante los ojos de decenas de curiosos, caer al pavimento desde una altura de cerca de 6 metros.

Por Semana

Aunque no se conoció un mayor contexto sobre las razones por las que el hombre terminó desnudo y colgando de las vías del tren, algunos medios locales como el New York Post han atribuido la situación a un desbalance psicológico.

Si bien el hecho causó especial revuelo en el sector del Bronx, logró trascender a otros rincones de la ciudad, Estados Unidos y el mundo, gracias a que algunos transeúntes que presenciaron la escena pudieron captarla en video con sus teléfonos móviles.

Precisamente, a través de las redes sociales circula el video en el que inicialmente se ve cómo el hombre completamente desnudo cuelga de la estación elevada del metro, aferrándose a la plataforma con solo uno de sus brazos, despertando especial intriga, más aún, teniendo en cuenta que un vagón del servicio de transporte se acercaba al lugar.

Just another day in Bronx, NY.

There's nothing to see here, just a naked guy hanging off the train station

#NYC #tuesdayvibe #tuesdaymotivations pic.twitter.com/O2lpApkaXV

— Viral News NY (@ViralNewsNYC) December 27, 2022