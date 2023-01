La espectacular vida de Mark Kelly: senador, astronauta de la Nasa y el experimento con su gemelo

Click to share on Google News (Opens in new window)

El senador demócrata Mark Kelly ganó este viernes la reelección en el crucial estado de Arizona, derrotando al republicano Blake Masters y poniendo su partido a una victoria de conseguir el Control de la Cámara de Representantes por los próximos dos años.

Por Infobae

Con el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, los demócratas pueden retener el control del Senado si ganan la contienda de Nevada o la segunda vuelta del mes que viene en Georgia. Los republicanos deben ganar ambos comicios para hacerse con la mayoría.

Swearing in day for @SenMarkKelly! I think I could do the job, or at least sit in the chair. Congrats, AZ! pic.twitter.com/X7P1WiA9eR

— Scott Kelly (@StationCDRKelly) January 3, 2023