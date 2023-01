Youtuber Jake Paul firma contrato para debutar en MMA

Click to share on Google News (Opens in new window)

El reconocido ‘youtuber’ Jake Paul firmó este jueves con la promotora de artes marciales mixtas Liga Profesional de Luchadores (PFL, por sus siglas en inglés) para disputar dos peleas en 2023, una en boxeo y otra en MMA.

Por: El Diario NY

Paul, que tiene 17.4 millones de seguidores solo en YouTube, militará en una nueva división bautizada como ‘Super Fight’ destinada a combates con personas influyentes y famosos que tengan un cierto “nivel de destreza en el combate”.

Jake Paul next fight update:

Will it be Fury or Perry? Just boxing or boxing first and MMA second? pic.twitter.com/Iv2rPoHt9m

— Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) January 5, 2023