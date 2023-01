Senadores y congresistas de EEUU reconocieron la lucha de Guaidó y Vecchio por el pueblo venezolano

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Durante las últimas horas senadores y congresistas del más alto nivel en los Estados Unidos, demócratas y republicanos, han expresado su reconocimiento a la entrega y compromiso del Embajador Carlos Vecchio en la lucha por el restablecimiento de la libertad y la democracia para el pueblo venezolano junto al Presidente Interino Juan Guaidó, una vez que los diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 eliminaran el Gobierno Interino y decretaran el abrupto cese de funciones de los embajadores.

El Chairman del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, el Senador demócrata Bob Menéndez, tuiteó “Al iniciar el nuevo Congreso, reafirmo mi compromiso con el pueblo venezolano para recuperar su libertad. Agradezco los esfuerzos de @jguaido y su equipo, especialmente a @carlosvecchio, en su determinación por recuperar la democracia. ¡La lucha continúa!”.

Al iniciar el nuevo Congreso, reafirmo mi compromiso con el pueblo venezolano para recuperar su libertad.

Agradezco los esfuerzos de @jguaido y su equipo, especialmente a @carlosvecchio, en su determinación por recuperar la democracia. ¡La lucha continúa! https://t.co/34eoZNa8kA — Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) January 3, 2023

El también senador demócrata, Dick Durbin, fue el primero en hacer público su reconocimiento a la labor de Guaidó al frente de la Presidencia Interina. “.@jguaido, gracias por tu heroico esfuerzo por devolver la democracia a Venezuela tras muchos años de desgobierno criminal. Estoy orgulloso de haberte conocido durante mi viaje a Caracas”.

.@jguaido, thank you for your heroic effort to bring democracy back to Venezuela after many years of criminal misrule. I'm proud to have met you during my trip to Caracas. — Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) January 3, 2023

El senador republicano Jim Rish y vicepresidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, publicó un comunicado conjunto con el congresista y Miembro de Rango del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso, Michael McCaul.

LR @RepMcCaul and RM SFRC @SenatorRisch on the end of Venezuelan Interim President Guaidó's Term?? pic.twitter.com/zkIO4aHOJC — House Foreign Affairs GOP (@HouseForeignGOP) January 5, 2023

Afirman, “el fin del gobierno interino de Venezuela es una terrible noticia para los intereses de Estados Unidos y el futuro del pueblo de Venezuela (…) El presidente interino Juan Guaidó intentó valientemente construir un futuro mejor para todos los venezolanos frente a la violencia incalificable del régimen de Maduro y sus secuaces. En el nuevo Congreso, seguiremos apoyando medidas que promuevan un retorno oportuno al orden democrático en Venezuela, incluida la supervisión de los programas estadounidenses en ese país”.

McCaul, además dijo: “Me gustaría expresar mi gratitud a @jguaido y a mi amigo @carlosvecchio por sus heroicos esfuerzos para restaurar la democracia en Venezuela”. @HouseForeignGOP se enfocará con láser en combatir el socialismo en Venezuela y en toda América Latina”.

LR @RepMcCaul: “I would like to express my gratitude to @jguaido and my friend @carlosvecchio for their heroic efforts to restore Venezuela’s democracy. @HouseForeignGOP will be laser focused on combatting socialism in Venezuela and throughout Latin America.” pic.twitter.com/vfJNmTD1Gb — House Foreign Affairs GOP (@HouseForeignGOP) January 6, 2023

La Congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz, una de las demócratas más influyentes y que como copatrocinante del Caucus Congresional de EEUU por Venezuela dedicó gran tiempo y esfuerzo a la causa de una Venezuela Libre, manifestó: “Muy agradecido por los inquebrantables esfuerzos de @jguaido para galvanizar el apoyo venezolano y mundial para restaurar la democracia. Considero a su equipo, especialmente a @carlosvecchio, como aliados y amigos. Agradezco a @POTUS presionar a Maduro para que haga progresos reales en elecciones libres, liberación de prisioneros y derechos humanos”.

So grateful for @jguaido’s unyielding efforts to galvanize #Venezuelan & global support to restore democracy. I regard his team, esp. @carlosvecchio, as allies & friends. I laud @POTUS for pushing Maduro to make real progress on free elections, prisoner releases and human rights. pic.twitter.com/SHfhiAcqAf — Rep. Debbie Wasserman Schultz (@RepDWStweets) January 5, 2023

Por su parte, el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, tuiteó “Quiero reconocer a @JGuaido por su continuo y valiente esfuerzo en la búsqueda de la democracia de Venezuela. Su lucha encarnó esperanza y sueños de venezolanos por una ?? libre y próspera”.

Quiero reconocer a @JGuaido por su continuo y valiente esfuerzo en la búsqueda de la democracia de Venezuela. Su lucha encarnó esperanza y sueños de venezolanos por una ?? libre y próspera. Seguimos apoyando la AN de 2015 y negociaciones que conduzcan a elecciones libres y justas — Embajador James “Jimmy” Story (@usembassyve) January 4, 2023

La labor de Carlos Vecchio y su equipo, como embajador del Gobierno Interino liderizado por Juan Guaidó, definitivamente dejó una impresión positiva en distintas instancias de la institucionalidad de los Estados Unidos, una relación necesaria para la lucha por el restablecimiento de la libertad y la democracia en Venezuela.

