Écheme la bendición: “La abuela más sexy del mundo” está buscando pareja de entre 20 y 50 años (FOTOS)

Posteado en: Sexys, Titulares

La “abuela más sexy del mundo” confesó que está buscando el amor después de haber sido abordada por docenas de hombres más jóvenes.

Por: Clarín

Gina Stewart, de 52 años, es conocida en todo el mundo por su apariencia juvenil y es adorada por miles de hombres.

Aun así, ha estado soltera durante bastante tiempo y recientemente se ha sincerado sobre el hecho de que está abierta a buscar el romance, informa Daily Star.

La modelo, de Australia, admitió que es “cuidadosa” con quién deja entrar en su vida como madre, pero que estaría dispuesta a comenzar a salir.

Ella le dijo al Scottish Sun: “Soy soltera y creo que a medida que envejezco y tengo una hija, me he vuelto cuidadosa en cuanto a quién dejo entrar en mi vida. En realidad no estoy buscando a nadie en particular, creo que si estoy destinada a encontrar el amor, sucederá y probablemente me enamoraré cuando menos lo espere”.

Puedes leer la nota completa en Clarín