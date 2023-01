Muguruza no levanta cabeza: se despide del torneo de Adelaida en primera ronda

Click to share on Google News (Opens in new window)

La española Garbiñe Muguruza volvió a tropezar en la primera ronda del torneo de Adelaida-2 (Australia), igual que el primer día del año, cayendo en esta ocasión ante la suiza Belinda Bencic por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 20 minutos.

Muguruza sigue sin recuperarse en este incipiente 2023, pues tras caer ante la canadiense Bianca Andreescu en el Adelaida-1, ahora lo hace de nuevo a las primeras de cambio en el Adelaida-2, en el que participó con una ‘wild card’, una invitación de la organización.

La española, que llegó a ser la número uno del mundo y que cuenta con dos títulos del Grand Slam, Wimbledon en el 2017 y Roland Garros en el 2016, quería hacer borrón y cuenta nueva con la temporada 2022 que fue nefasta para sus intereses, pero en los dos primeros compromisos del nuevo año ha seguido por el mismo camino.

Bencic, decimotercera del ránking WTA y cabeza de serie número 8 del torneo, no tuvo demasiados problemas en obtener la victoria. Muguruza perdió su turno de saque en una ocasión en cada set y no pudo recuperarlo.

