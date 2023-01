Periodista expuso maltratos a pacientes de un hospital psiquiátrico en EEUU y recibió una dura represalia

La Radiodifusora Pública de Virginia Occidental (WVPB, por sus siglas en inglés) despidió a una de sus colaboradoras en represalia por haber revelado presuntos maltratos cometidos a personas discapacitadas en un hospital psiquiátrico del estado, informó el sábado AP.

Por RT

Amelia Ferrell Knisely, quien anteriormente había trabajado en distintos medios de Virginia Occidental, fue contratada por WVPB como reportera de medio tiempo en septiembre del año pasado. Sin embargo, Knisely afirmó en un tuit el pasado diciembre que fue destituida de su puesto en la radiodifusora después de haber recibido amenazas por parte del Departamento de Salud y Recursos Humanos de Virginia Occidental por sus “informes sobre el trato” que la agencia gubernamental les daba a “las personas con discapacidades”.

En una nota publicada por WVPB el 3 de noviembre, Knisely citó una carta del presidente del Senado de Virginia Occidental, el republicano Craig Blair, al gobernador Jim Justice, para que se iniciara una investigación formal con el fin de esclarecer las acusaciones de la ONG Derechos de Discapacidad de Virginia Occidental sobre presuntos abusos a pacientes del Hospital William R. Sharpe Jr., situado en la ciudad de Weston.

La ONG documentó casos de maltratos físicos y verbales, además de negligencia por parte del personal de la institución. Asimismo, señaló que el Departamento de Salud no mostró a la ONG actualizaciones de las ordenanzas de la corte. Según Knisely, en noviembre recibió una copia del correo electrónico que envió el entonces secretario del gabinete del Departamento de Salud, Bill Crouch, al director ejecutivo de WVPB, Butch Antolini, que alegaba que había inexactitudes en su reportaje, por lo que exigía una “retracción completa”.

Luego de negarse a cumplir la petición de Crouch, la reportera mencionó que a principios de diciembre el director de informativos de WVPB, Eric Douglas, le comentó que ya no podía cubrir noticias sobre el Departamento de Salud, puesto que funcionarios estatales habían amenazado con desacreditar a la radiodifusora pública.

I was let go from my job at WVPB last week following threats from DHHR about my reporting on DHHR’s treatment of people with disabilities.

— Amelia Knisely (@ameliaknisely) December 28, 2022