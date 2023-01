El Carmelo F.C: Un equipo de fútbol que se abre paso en las ligas menores de Venezuela

Posteado en: Actualidad, Deportes

Un equipo de fútbol venezolano que partió desde cero, pero con aspiraciones que tienen todos los jóvenes al soñar. El Carmelo F.C se formó hace menos de 3 años en la categoría de fútbol sala, sin embargo, la dedicación y constancia generó oportunidades deportivas y con ello, la participación en las modalidades de Fútbol sala, fútbol 7 y Fútbol campo.

Apostar en Venezuela vale la pena, este equipo que creció en las sombras y que poco a poco se volvió referencia en el balón pie desde la Sub 5 hasta la Sub 19, lo reafirma, ya que en el año 2022 lograron parte de sus sueños; crecer como institución, formar al talento joven y ganar en las diferentes ligas: Distrital, Pipo Rossi, Catalán y La Salle Futsal.

– Campeones absolutos distritales Sub 06 y Sub 14.

– Campeones clausura distrito Sub 08 y Sub 12

– Campeones absolutos Pipo Rossi Sub 06

– Campeones Clausura Pipo Rossi Sub 07, Sub 13

– Campeones Copa Italo

– Campeones Copa Catalán

– Campeones y sub Campeones Copa Futsal la Salle

Este año 2023 esperan seguir creciendo su cantera, buscar nuevos títulos y competir en ligas más competitivas como la reconocida: César de Vecchio.

Desde sus oficinas, que son las canchas y la pasión que son los jóvenes, El Carmelo F.C no teme en seguir apostando al deporte y a sus valores.

Llevan su compromiso los martes en la cancha de Ciencias de la invaluable Universidad Central de Venezuela (UCV) y jueves en el Complejo Deportivo Las Guacamayas, brindando a los próximos talentos una oportunidad y crecimiento deportivo dentro de la nación.

