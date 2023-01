Lloris habló de la final del Mundial y la polémica salida de Benzema en Qatar

Posteado en: Deportes, Titulares

El arquero de la selección francesa que se consagró campeona en 2018 y subcampeona en 2022, Hugo Lloris, anunció su retirada del equipo nacional tras catorce temporadas defendiendo la camiseta ya que a sus 36 años consideró que ha llegado “al final” de su etapa como internacional.

Por Infobae

Tras hacer pública su decisión, el ahora ex arquero de Francia le brindó una extensa entrevista al periódico L’Equipe en la que tocó algunos temas particulares como el cruce que tuvo con Cristian Romero en la final del Mundial de Qatar 2022, así como también lo que fue la ausencia de Karim Benzema y las polémicas declaraciones que hizo recientemente Noël Le Graët sobre Zinedine Zidane.

Corrían tan solo 9 minutos cuando el corazón de los fanáticos franceses sufría el primer impacto al ver a su capitán tendido sobre el campo después de un choque con su compañero del Tottenham, el Cuti, en una segunda jugada dentro del área Blue.

En un primer momento, cuando ingresaron las asistencias médicas, parecía que no iba a poder recuperarse ya que las imágenes mostraban en la repetición un fuerte codazo en la zona abdominal.

“Es un chico que me gusta mucho, es mi compañero además, y desde que llegó pasamos mucho tiempo juntos. Pero lo hablamos después, sí”, afirmó Lloris sobre aquel episodio y agregó: “Estábamos en pleno juego, lo empujaron hacia mí (Upamecano), me arrastró el codo y el dolor que me causó fue lo que provocó mi ira”, explicó sobre el cruce de palabras entre ambos ni bien comenzó el partido.

Durante la estadía de Francia en Qatar, hubo un tema que resonó en todo momento y que fue el eje central de todas las conferencias de prensa que protagonizó Didier Deschamps. Tras lesionarse antes del debut, Karim Benzema nunca volvió a reincorporarse al resto de la delegación por una decisión del técnico galo.

Una determinación que causó gran revuelo tanto para propios como externos. Sobre ello se pronunció Lloris, el capitán del seleccionado francés: “Todos estábamos un poco sorprendidos”.

“Lo que vivimos los jugadores con su marcha es esto: entrenamos por la tarde, se lesiona, nos acostamos y al día siguiente cuando nos levantamos te dicen que Karim se ha ido. Todo pasó tan rápido… Se presentó como un problema médico, y los jugadores lo descubrimos por la mañana, en un momento en que pasaba algo similar casi todos los días”, continuó.

Al mismo tiempo, remarcó que, “hay muchas cosas que se han dicho que, o son falsas o ridículas: el ambiente era muy bueno antes de su partida, y muy bueno después. Pero todos hubiéramos preferido que el Balón de Oro, cuando veamos lo que ha traído desde su regreso, pudiera estar con nosotros”.

“Decir que lo presionamos para que se fuera es completamente falso, y no veo de dónde viene: fue fundamental durante dieciocho meses, nos ayudó a ganar la Liga de las Naciones y su regreso fue sólo positivo. Es realmente deshonesto afirmar que algunos de nosotros podríamos haber favorecido su partida. ¿De qué nos culpan? ¿Haber sido capaz de reinventarnos tras su marcha? Pero lo hicimos tras cada bulto, tras cada salida, tras la de Lucas Hernández como tras la de Karim. Nos adaptamos a todas las circunstancias, y fuimos fuertes”, sentenció.

Posteriormente, también habló sobre la tanda de penales que consagró a la selección argentina como la nueva campeona del mundo. En los minutos previos, cuando se designaban los pateadores iniciales, Lloris se fue a un costado, solo: “Quería aprovechar el tiempo pero Franck (Raviot, entrenador de arqueros) llegó bastante rápido. En ese momento necesitaba sentarme, beber, comer algo”.

“Me hubiera gustado hacer más, hacerlo mejor, y cuando el éxito no está de tu lado, siempre es difícil. En general, no he tenido mucho éxito en mi carrera en este tipo de definiciones. Hay porteros que tienen más éxito que otros. De hecho, hay cosas que no sé cómo hacer”, explicó haciendo referencia a los juegos mentales que hizo Emiliano Martinez.

Al final, fue consultado sobre las recientes declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët.

“Le envié un mensaje (a Le Graet) No sé qué lo llevó a expresarse así, pero hay que tener respeto por los jugadores que, como Zidane, han dado tanto a la selección de Francia. Didier Deschamps y Zinedine Zidane son dos leyendas de nuestro deporte, y este tipo de declaraciones no le hacen ningún favor al entrenador ni al fútbol. No debemos dividirnos en torno a la selección de Francia, sino unirnos”.