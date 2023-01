Qué es la Kings League: el innovador torneo de fútbol 7 creado por Gerard Piqué e Ibai Llanos

Posteado en: Actualidad, Deportes

Ya es una realidad que Gerard Piqué es uno de los principales referentes a la hora de atrapar al público con formatos innovadores en el deporte, exprimiendo las redes sociales. El futbolista español se juntó una vez más con Ibai Llanos para crear un nuevo evento relacionado al deporte rey a través de su productora Kosmos, la Kings League. Aunque a primera vista parece ser otro torneo más del montón, el pilar fundamental a la hora de su fundación es revolucionar a la audiencia con reglas que mantengan cautivo al espectador durante la transmisión, así lo reseñó INFOBAE.

Un total de 12 equipos conforman el certamen con referentes del stream o ex jugadores como presidentes que se encargaron de decidir nombre, equipación y organizar el draft para la construcción del plantel: Ibai Llanos (Porcinos FC), Iker Casillas (1K), Sergio Agüero (Kunisports), TheGrefg (Saiyans FC), Gerard Romero (Jijantes FC), Perxitaa (Los Troncos FC), Juan Guarnizo (Aniquiladores), Samy Rivera (Pio FC), Spursito (Rayo de Barcelona), Adri Contreras (El Barrio), XBuyer (xBuyer Team) y DjMaRiio (Ultimate Móstoles).

El evento arrancó el pasado 1 de enero y las once jornadas se distribuyen en once domingos en las que se disputarán seis partidos por día con un posterior playoff para determinar al campeón. La Kings League tiene formato de siete futbolistas por lado en una cancha de sintético techada y se puede ver de forma totalmente gratuita en cualquier parte del planeta en la plataforma Twitch a través del canal oficial del certamen. Antes del inicio de la competencia, se organizó un draft para darle a cada conjunto una base de 10 futbolistas y la posibilidad de agregar dos más a dedo por parte de los propietarios.

Algunas de las reglas con las que se imparte justicia en la liga tuvieron una votación abierta en Twitter para que el público decidiera qué prefería en el producto. Por ejemplo se planteó si se debía utilizar la regla del fuera de juego y la gente prefirió que sí con un 61%. Otras de las que fueron definidas por sufragio indican que los saques de banda deben ejecutarse con el pie y que los cambios son ilimitados y sin frenar el reloj.

Además hubo una base de normas cuidadosamente seleccionadas por Piqué y su productora. Una de las más importantes es que no existe el empate en la Kings League: en caso de igualdad se definirá al ganador en una serie de penales australianos, como en un momento se implementó en la MLS, que consta de una carrera desde mitad de cancha y definición mano a mano con el arquero. En las sanciones dentro del partido, una tarjeta amarilla deja 2 minutos expulsado al jugador mientras que una cartulina roja representa expulsión directa y 5 minutos con un hombre menos.

En el saque del medio, se tomó al waterpolo como referencia: cada equipo inicia en su línea de fondo y, al tener la señal del árbitro, corren hacia el balón que estará en el punto central del campo de juego. La duración de cada duelo es de dos tiempos de 20 minutos y los números de los dorsales van desde el 0 al 99 inclusive.

A lo largo de las 11 fechas, cada entrenador tendrá por partido un pedido de revisión de VAR como en el hockey sobre césped y la potestad de utilizar una carta secreta que va desde un penal a favor, a que el arquero rival no pueda usar sus manos por un minuto o que un gol valga doble durante 60 segundos. Por otro lado, se confirmó que los salarios de los futbolistas son iguales para todos los clubes para no crear un favoritismo económico detrás de escena.

Otra de las interesantes mecánicas que tiene la Kings League es que cada presidente puede contratar un “jugador número 12? para cada una de las jornadas. La normativa no es obligatoria, pero significa un empuje en calidad para cualquiera de los equipos: para dar un ejemplo, Sergio Agüero llevó a Javier Saviola para el encuentro del reciente domingo o TheGrefg convenció a Joan Capdevilla, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 e ídolo del Deportivo La Coruña, para que defendiera los colores de Saiyans FC.

Ya consumadas las primeras dos fechas, el certamen es un éxito total en la plataforma Twitch. Las métricas del reciente domingo 8 de enero marcaron un pico de 945.400 espectadores en los minutos finales de la victoria 1-0 de KuniSports sobre xBuyer Team y la jornada mantuvo una media de 558 mil. El impacto en el mundo del fútbol es tan fuerte que llegó hasta la boca de Javier Tebas, presidente de La Liga, que buscó minimizar el trabajo de Gerard Piqué con una dura declaración.

“Esto es como si Pasapalabra puede ser competidor de La Liga. Lo único que se parece la Kings League con el fútbol es que se juega con un balón y que hay que meter goles en unas porterías. Yo creo que es un circo. No es tema de captar público joven o no. Recuerdo cuando Ibai Llanos y Piqué compraron los partidos del PSG porque Messi se fue. Dos partidos retransmitieron. Y pareció cuando lo habían comprado que aquello había sido la revolución. No quiero decir que esto dure dos partidos, pero tengamos perspectiva de lo que hay y lo que no hay. Esta pregunta me la tienen que hacer dentro de seis meses”, lanzó el dirigente.

Lejos de indignarse por la frase de Tebas, Piqué aprovechó para publicitar la próxima jornada del domingo 15 de enero. “Bienvenidos al circo de la Kings League. La bomba que se viene el próximo domingo es una cosa de locos. Tic tac, tic tac”, redactó Gerard en su cuenta de Twitter, vocinando una nueva idea para seguir revolucionando con los números que viene mostrando su producto.

Vale recordar que la dupla Piqué-Llanos ya habían incursionado en ideas exitosas como el Mundial de globos y La Velada, jornadas de boxeo con protagonistas heterodoxos, en muchos casos con poco o nulo pasado en el deporte de los guantes. Ahora apuestan a darle un giro impensado al fútbol… O crear un deporte diferente que se le parece mucho.