Un jugador colapsó durante un partido de baloncesto universitario en EEUU: “Fue el día más aterrador de mi vida” (VIDEO)

Imo Essien cayó desplomado sobre el campo de juego y tras recibir asistencia médica terminó viendo la victoria de su equipo desde el banco

El 2023 comenzó con algunos episodios escalofriantes en el mundo del deporte. Después de lo que fue el colapso del jugador de NFL, Damar Hamlin, tras ser víctima de un duro golpe en el pecho que le causó un paro cardíaco, ahora fue el turno de Imo Essien, basquetbolista universitario de Estados Unidos.

Por Infobae

En este caso, el joven, que comparte el mismo dorsal que Hamlin (3), cayó desplomado sobre la cancha en pleno partido entre el Old Dominion y Georgia Southern a poco más de 13 minutos para el final de la primera mitad.

Afortunadamente, el jugador pudo reincorporarse con ayuda del personal médico tras algunos intentos sin poder conseguirlo y terminó viendo el final del encuentro al lado de sus compañeros en el banco.

Las imágenes, que comenzaron a circular rápidamente por las redes sociales, resultaron aterradoras para cientos de fanáticos que pudieron ver el momento en el que Essien se desplomaba sobre el campo sin ningún contacto previo.

Al instante, uno de los rivales se tomó la cabeza imaginando lo peor mientras el base de los Old Dominion estaba siendo atendido por el preparador físico y su entrenador. Pese a que intentó levantarse en un primer intento no lo logró y el encuentro debió suspenderse por unos instantes hasta que finalmente pudo abandonar el rectángulo por sus propios medios.

Lo positivo, resaltaron los médicos, fue que el jugador de segundo año de preparatoria permaneció consciente en todo momento.

“Imo Essien fue evaluado por el personal de entrenamiento atlético de ODU junto con el personal médico de GA Southern”, dijo el instituto en un comunicado y agregó: “Él respondió en todo momento, pudo sentarse con el equipo durante el resto del juego y condujo a casa con el equipo”.

“Está de buen humor y trabajará con el personal de medicina deportiva de ODU cuando regresen a Norfolk”, sentenció.

Posteriormente, fue el propio Essien el que se pronunció a través de su cuenta de Twitter para llevar mayor tranquilidad a los fanáticos: “No hace falta decir que ayer fue, con mucho, el día más aterrador de mi vida. A estas alturas, estoy seguro de que la mayoría de ustedes han visto el video”.

“Nunca hubiera imaginado tener que pasar por algo tan severo. Aunque me dolió no poder seguir compitiendo en la cancha con mis hermanos, estoy extremadamente orgulloso de cómo lucharon para obtener la victoria”, comentó el base después del triunfo de su equipo por 81-75.

“Revisar mi teléfono después del juego y recibir tantos mensajes de texto positivos y reflexivos significó mucho para mí y mi familia. Agradezco todo el amor! Quería que todos supieran… Mi familia, mis amigos cercanos y cualquier otra persona que pueda estar preocupada, que me siento mucho mejor y confío en que estaré al 100% muy pronto”, sentenció.

Este es el segundo año de Essien en el equipo, participando en 32 juegos durante la temporada pasada con un promedio de siete minutos por duelo y 1,2 puntos y 0,8 asistencias.

