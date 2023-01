Lo que dijo un reconocido periodista de Espn sobre Omar Vizquel y el Salón de la Fama

Posteado en: Deportes, Titulares

El tema de Omar Vizquel y el Salón de la Fama ha sido noticia durante los últimos años, ya que ha perdido popularidad en las votaciones, razón por la que Ernesto Jerez, periodista dominicano de ESPN dio su punto de vista sobre este venezolano que brilló por más de 20 años en las Grandes Ligas.

Por El Fildeo

A través de su cuenta Twitter, Jerez sin temor alguno dio su opinión sobre Vizquel, dejando claro que por lo que vio de él en la MLB es un pelotero que merece la inmortalidad en el templo de Cooperstown.

“A mí no hay que contármelo porque fui testigo de su carrera de principio a fin. Omar Vizquel es un Hall of Famer. No tengo voto para elegir a los inmortales del béisbol pero estaría faltándole a mi carrera si dejo de expresarlo”, escribió el narrador dominicano.

Como pelotero profesional, “Manos de Seda” tuvo una carrera brillante, siendo considerado incluso como uno de los mejores campocortos de la historia de las Grandes Ligas; sin embargo, ya en el retiro han sucedido cosas que han perjudicado su elección al HOF, una de ellas el incidente con su ex-esposa Blanca y el otro, la investigación que tuvo por el tema del bat-boy cuando trabaja en las Ligas Menores de los Chicago White Sox.

