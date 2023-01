Pamela Anderson, la bomba sexy de “Baywatch” se muestra al natural en su documental de Netflix

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Hace un año, la plataforma Hulu estrenó una de las series más aclamadas de 2022: Pam & Tommy. Una producción sobre el famoso vídeo sexual de Pamela Anderson (55) y Tommy Lee, que sorprendió por el parecido que Lily James y Sebastian Stan tenían con los verdaderos protagonistas. Aun así, la serie no tuvo el consentimiento de la otrora vigilante de la playa. Es más, la actriz se mostró en completo desacuerdo y fuentes cercanas aseguraron que “era doloroso para Pam ver cómo desconocidos revivían sus traumas”. Pese a ello, la estadounidense no dijo nada… Hasta ahora, en el tráiler de su nuevo documental Pamela, A Love Story, que se estrena el 31 de enero.

“Anoche no dormí nada. Bloqueé esa cinta robada de mi vida para sobrevivir y ahora que todo vuelve a salir a la luz, me siento enferma… Y quiero tomar el control de la narrativa, por primera vez”, comenta sentada frente a una fogata, sin una gota de maquillaje, lo que ha sorprendido ampliamente a sus fans. Pero esa no es la única imagen actual que aparece de Pamela, porque el tráiler también la muestra sumergiéndose en una bañera, sentada en la playa y luego en el salón de su casa, donde la cámara entrega un primer plano de su rostro al natural, pero muy distinto a como lo recuerdan sus seguidores.

Por otro lado, también ha causado asombro parte de su discurso, que comenzó a ver la luz hace 10 meses, cuando Anderson anunció su documental. “Mi vida: mil imperfecciones, un millón de percepciones erronas. Dicen que soy malvada, salvaje y que estoy perdida. Pero ya no tengo nada que cumplir. Solo puedo sorprenderos. No soy una víctima, soy una superviviente y estoy viva para contar la historia real”, escribió en Instagram el 2 de marzo. No obstante, este 10 de enero se ha abierto más aún.

“No sentía que la gente me tuviera mucho respeto y tuve que armar mi carrera con los pedacitos que me quedaban. Pero no soy una damisela en apuros. Yo misma me puse en mucha situaciones peligrosas y sobreviví a todas. Además, no me importa lo que la gente piense, porque es la única elección que he tenido. Si me importara lo que la gente piensa, no estaría aquí”, explica en el tráiler, para luego referirse al imaginario que se ha creado en torno a ella… Y que no es del todo correcto.

