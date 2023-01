VIDEO: La extravagante piscina que construyeron en un edificio de Miami sin contemplar un detalle y se hizo VIRAL

Click to share on Google News (Opens in new window)

Con frecuencia se dice que Miami es la ciudad más divertida del mundo; un reciente error de cálculo parece confirmarlo. Cuando los arquitectos planearon construir el edificio Downtown 5th, nunca consideraron que la extravagante piscina entre las dos torres dejaría expuesta la privacidad de los usuarios hacia unos muy particulares vecinos, ni que podría motivar acciones por parte de las autoridades federales.

Por La Nación

El edificio de departamentos abrió sus puertas en 2021. Ahora que tiene 99?% de ocupación, comenzaron a surgir las quejas de los residentes por un detalle que nunca se contempló en el diseño: junto a este condominio hay un centro de detención federal. Eso no es todo, sino que la pileta, localizada en una terraza entre los dos edificios, queda justo a la vista de los reclusos.

Cansado de esta situación, un residente expuso el caso a través de un breve pero revelador video en su cuenta de Twitter @volvoshine: “Un espectáculo gratuito para los detenidos al otro lado de la calle”, se leía en la descripción de las imágenes, que mostraron a un grupo de mujeres tomando sol al borde de la piscina, mientras que desde el edificio lindante se escuchaban gritos y silbidos insultantes.

“Brillante planeación”, fue uno de los comentarios sarcásticos en respuesta al clip; “Siempre consulta a tus vecinos antes de comprar”, recomendó otro usuario que reaccionó a la publicación, que a la fecha suma más de 273 mil reproducciones.

El canal local ABC News entrevistó al creador del video, identificado como Ryan Rea, quien contó que se mudó hace un año al edificio, cuando mucha gente decidió trasladarse a Miami. Actualmente, paga unos US$2700 por su departamento: “No uso mucho la piscina porque no le da mucho el sol, pero sí sé que cuando eso ocurre, ellos (los presos) están allí”.

A free show for the Federal detainees across the Street from Downtown 5th ???#Miami pic.twitter.com/2U9hwWPEYn

— Ryan RC Rea (@volvoshine) January 2, 2023