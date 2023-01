“Putin morirá en octubre”: el fuerte mensaje opositor que enciende las alertas en el Kremlin

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Parece ser que la extraña enfermedad del presidente de Rusia, Vladimir Putin, no será lo que termine con su vida. Ahora la oposición del país asegura que el mandatario tiene los días contados. Así lo gritó a los cuatro vientos el líder de la oposición, Ilya Ponomarev, perteneciente al Partido Alianza Verde y cabeza de la fundación Frente de Izquierdas, quien planteó un escenario “radical” para el futuro del Kremlin en medio de las fuertes internas en Rusia por la invasión a Ucrania. Esto significa que podría haber una fecha específica para terminar con la vida del gobernante, pues el plan es asesinarlo.

Ponomarev aseguró que la posición de “macho alfa” de Putin comenzó a decaer

El referente de la oposición rusa actualmente se encuentra exiliado en Ucrania y desde fuera dirige el movimiento contra el presidente Vladimir Putin. De acuerdo a una entrevista que le dio al medio de comunicación Newsweek, puntualizó que su mayor sueño es ver al líder del Kremlin en “La Haya”, ciudad ubicada en la costa del mar del Norte, en el oeste de los Países Bajos. Sin embargo, tiene claro que esto sería un escenario completamente imposible, ya que colocaría al mandatario en una posición sumamente peligrosa donde su vida correría bastante peligro.

“Los que le rodean no le permitirán ir a La Haya, porque su testimonio en realidad puede ser muy perjudicial para ellos”, explicó Ponomarev y agregó: “Lo matarán”.

En esta línea, el opositor del país ruso analizó que el poder de Putin reside en tener una imagen de “macho alfa” o visualizarse como una “persona invencible”. Sin embargo, aseguró que desde el 2022, dicha postura y posición comenzó a decaer. Por ello y con base a este tambaleante escenario, es que Ilya Ponomarev lanzó un duro pronóstico en el que deja entrever que el presidente ruso “tiene los días contados”. Según él, el gobernante no verá su próximo cumpleaños.

“El poder de Putin reside en su posición como macho alfa, como la persona invencible. 2022 fue el año en que esta posición comenzó a decaer. Mi pronóstico sigue siendo que no verá su próximo cumpleaños”, proyectó.

Eso sería el 7 de octubre del 2023

Si esta posibilidad se llegase a cumplir, el presidente de Rusia debería de “fallecer” antes del 7 de octubre, puesto que en dicho día es su cumpleaños. Durante las declaraciones del también escritor del libro “Does Putin Have to Die? The Story of How Russia Becomes a Democracy After Losing to Ukraine”, en español conocido como “¿Tiene que morir Putin? La historia de cómo Rusia se convierte en una democracia tras perder contra Ucrania”; dijo que el mandatario podría “morir inesperadamente” antes de que, en concreto, llegue esa fecha. Por otro parte, un analista ruso advirtió que su final ya está cerca, pues el dirigente está siendo duramente medicado debido a su enfermedad casi mortal y esto da una pauta a pensar que, de alguna u otra forma “su final ya está a la vista”.

