El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 16 de enero de 2023

Aries

Importantes avances en profesión o negocio que dependerán del trabajo en equipo, la comunicación entre socios, colaboradores o compañeros necesita fluir para lograr el éxito, pero hoy hay un obstáculo, de hecho es tu actitud. Tendrás que hacer un esfuerzo extra para lograr más apoyo e integración.

Tauro

Si pones de tu parte podrás estabilizar tus relaciones y no nos referimos solo a la de pareja, sino a todas las que has establecido en tu vida. Al parecer hay cierto quiebre, una desconexión que necesitas dar por terminada si quieres más armonía. Si estas sólo es probable que conozcas a una nueva persona, relájate y vive el momento sin pensar a donde te conducirá.

Géminis

Para que puedas destacar y lograr tus objetivos profesionales es necesario que tengas mente propia y actúes de forma independiente, si no encuentras apoyo en los demás, pero tu crees firmemente en tus ideales, defiéndelos hasta lograr el éxito deseado. No prestes atención a críticas ni te dejes derrotar por obstáculos, todo es pasajero y superable.

Cáncer

A pesar de los problemas que se presenten será un día tranquilo, en que buscaras soluciones sin grandes dramas. Comienzas la semana con un traspiés pero no le das importancia, porque estás decidido a que nada ni nadie te sacara de tu centro de paz. Mantén esa actitud, definitivamente es la mejor.

Leo

Si sientes que se opaca un poco tu brillo no te preocupes, porque si trabajas con diligencia y disciplina, te enfocas en los detalles y das todo de ti podrás destacar. Puede que necesitas un poco de ayuda extra y que sea un poco complicada encontrarla, o por lo menos encontrar la adecuada, pero una vez que lo hagas, todo fluirá.

Virgo

No importa si tienes que trabajar extra. Es lo que hay y debes hacerlo, sin quejas ni lamentaciones. Ya vendrán días más relajados. Día de grandes contrastes, por un lado debes enfrentar un capa que surge de imprevisto y por otro recibes una sorpresa gratificante relacionada con el trabajo.

Libra

Recibe lo que te dan sin cuestionar. El amor debe fluir con naturalidad, porque así es más rico, más real, sin tanto drama ni exigencias, porque mi que se exige se acaba pronto. Por otro lado tomas una decisión que define el rumbo de una situación que te preocupaba.

Escorpio

Si lo intentas y no resulta a la primera no importa, lo habrás intentado y no hay peor intento que el que no se hace. Aprendes la lección y ahora estás más preparado para hacerlo bien, pero no te confíes, aun hay mucho por aprender, así que debes estar atento a los detalles.

Sagitario

Te sientes renovado. Los últimos días tu mundo interno ha sido complicado y eso se refleja en todo lo que haces. Vida amorosa, familiar y laboral se han visto afectadas, de hecho han estado de cabeza, pero lo positivo es que te das cuenta de tu papel en el escenario y a partir de hoy estás consciente de que para lograr otros resultados debes actuar de otra manera.

Capricornio

Te sientes rebelde y no aceptas un no por respuesta. No importa lo que tengas que hacer o con quien tengas que enfrentarte, estás dispuesto a hacerlo hasta lograr lo que te has propuesto. No hay necesidad de luchar, con crear una estrategia y seguirla al pie de la letra el éxito está asegurado.

Acuario

Se sostienen conversaciones que sacan a relucir miedos e inseguridades que pensabas que habías superado. El pasado regresa con una fuerza inimaginable, pero tú eres más fuerte y puedes dejarlo nuevamente atrás, solo que esta vez debe ser definitivo. No puedes continuar en círculos viciosos que no te conducen a ningún lado.

Piscis

Nuevas oportunidades laborales. Opciones de cambios en el trabajo actual o incluso cambios radicales que serán favorables. Debes aprovechar el tiempo y evaluar las posibilidades de crecer laboralmente. Los amigos y conocidos podrían convertirse en el puente perfecto para avanzar.