Trabajadores de Hidrocaribe en Nueva Esparta, Anzoátegui y Sucre radicalizan protestas por aumento salarial

Una nueva protesta escenificaron los trabajadores de la empresa Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) en el estado Nueva Esparta, radicalizando así los reclamos por un aumento salarial acorde con la inflación y la canasta alimentaria.

Por Dexcy Guédez

Hermes Mata, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Hidrocaribe, confirmó que junto con los compañeros de las sucursales de los estados Anzoátegui y Sucre, aumentan la presión contra el régimen de Nicolás Maduro por sueldos que les alcance para cubrir alimentos, vestido y transporte.

“Estamos exigiendo un salario de tres canastas básicas, cada una de ellas estimada en estos momentos en alrededor de 465 dólares. Además, exigimos la restitución de todos los beneficios que nos eliminaron de un plumazo con la implementación del instructivo Onapre”, agregó el dirigente sindical.

Confirmó protestas simultáneas este miércoles en los mencionados estados orientales, exigiendo similares beneficios.

De esas exigencias, los trabajadores de la hidrológica venezolana en el oriente del país aspiran un salario mínimo que supere los 1.000 dólares mensuales.

Algunos trabajadores que no gozan de fuero sindical, comentaron que no descartan una renuncia masiva en caso de que no sean atendidas sus peticiones.

“Yo no puedo asistir a trabajar toda la semana, porque la quincena no me alcanza. Pago pasaje o me alimento, pero no puedo hacer las dos cosas a la vez”, se quejó uno de los trabajadores que, por razones obvias, prefirió omitir su identidad.