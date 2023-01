Imagen devastadora: mujer rompe en llanto entre las ruinas que deja la invasión a Ucrania

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El balance de un bombardeo ruso contra un edificio residencial en Dnipró, en el este de Ucrania, fue en total de 45 muertos, un recuento que representa uno de los peores ataques desde el inicio de la guerra.

Por Noticias RCN

La guerra entre Rusia y Ucrania continúa dejando imágenes lamentables en diferentes ciudades europeas y en las últimas horas se conoció una de una mujer que rompió en llanto en medio de las ruinas en las que quedó el edificio en el que vivía. Se dio cuenta que lo perdió todo, además de decenas de vidas de los residentes.

Rusia mantuvo su política y el Kremlin desmintió ser responsable del ataque y culpó a los ucranianos. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, habló de una “tragedia”, señalando la posibilidad de que un misil de defensa antiaérea ucraniano hubiera caído en el edificio.

En contraste, Suecia, que ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea, denunció un “crimen de guerra” de Rusia.

A su vez, la subsecretaria estadounidense de Estado, Wendy Sherman, visitó Kiev el lunes donde reafirmó el “compromiso firme” de Washington con Ucrania y discutió con el presidente Volodimir Zelenski formas de fortalecer la seguridad del país.

Ukrainians dream, plan, and live until "Russian peace" has come. This is one more video about #Dnipro after the Russian missile attack on Jan 14, 2023.#RuWarCrimes_UW #ISAREdnannia pic.twitter.com/85aEwrTCMa

— UkraineWorld (@ukraine_world) January 17, 2023