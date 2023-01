Qué busca la controvertida ley de criptomonedas aprobada en El Salvador que redobla la apuesta de Bukele por el bitcoin

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cuando el valor del bitcoin está por los suelos y las criptomonedas en general en tela de juicio a raíz de múltiples escándalos financieros internacionales, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha redoblado su apuesta por la divisa digital.

Por BBC Mundo

Luego de que en septiembre de 2021 el bitcoin se convirtiera en una moneda de curso legal en el país -a la par del dólar-, el mandatario ha continuado comprando la criptomoneda con fondos públicos pese a las advertencias del alto riesgo al que quedan expuestos los recursos de la nación por la inestabilidad del precio de un activo digital que perdió más del 60% de su valor en 2022.

En uno de los últimos movimientos para avanzar en su plan de convertir a El Salvador en la capital mundial del bitcoin, Bukele consiguió que la Asamblea Legislativa de su país, de mayoría oficialista, aprobara a comienzos de enero una inédita y controvertida Ley de Emisión de Activos Digitales.

El Salvador’s Legislative Assembly has just approved, by an overwhelming majority, the new Digital Securities Law!

Forward, always forward…

More information on this thread?? https://t.co/8C21ZilyVP

— Nayib Bukele (@nayibbukele) January 11, 2023