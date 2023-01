Para rendir tributo a The Police: Call The Police llega a Venezuela con Andy Summers

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El legendario guitarrista Andy Summers de la mítica banda de rock The Police, acompañado por Joao Barone, baterista de Os Paralamas do Sucesso y el bajista, cantante y compositor Rodrigo Santos, de Barao Vermelho, forman parte de la súper banda “Call The Police”, la cual llegará el próximo 11 de marzo al Salón Plaza Real del Hotel Eurobuilding en Caracas para rememorar los grandes éxitos de uno de los mejores grupos de rock de la historia, The Police.

Summers, con su show Call The Police, producido por Total Show Entertainment y Eventos Globales, interpretará el repertorio clásico de su banda madre: “Roxanne”, “Every Breath You Take”, “So Lonely” “Message in a Bottle”, “Driven To Tears”, entre muchas otras piezas clásicas de la agrupación, pero también temas poco habituales como “Tea in the Sahara” o “Hole in my life”.

“Call The Police” surgió en la época en la que Andy Summers partió de gira con el guitarrista John Etheridge. En uno de sus viajes a Brasil conoció al también productor con el que armó la idea de su propio tributo a The Police. Años después se sumaron los músicos brasileños Rodrigo Santos, bajista de Barao Vermelho y Joao Barone, baterista de Os Paralamas do Sucesso.

“Me siento muy bien con este proyecto. No siento que me estoy vendiendo. No hay muchos bajistas que canten como Rodrigo Santos, y Barone toca muy bien el estilo de Stewart Copeland. Es divertido para mí. Es una especie de súper grupo y las canciones son ideales para tocar de una manera más relajada”, expresó Summers en una entrevista reciente a un reconocido medio de comunicación.

En cuanto a la idea del nombre “Call The Police”, fue de Joao Barone. Para la banda, que se formó en el año 2017, esta será la tercera vez que salen de gira por Latinoamérica en donde han llenado todos los recintos.

“Será una oportunidad increíble para poder tocar con una leyenda de la guitarra como Andy Summers, y con Rodrigo, que sorprende en la tarea de cantar el repertorio clásico de The Police. Mucho más allá de todo, nuestro inmenso respeto y agradecimiento a Andy, Stewart y Sting, por todo el bien que han hecho por la música. El trabajo de The Police está en el salón de la fama del rock”, expresó Barone.

De igual manera el bajista, compositor y cantante Rodrigo Santos, quien conoció a Andy Summers en el año 2014, formando una amistad musical que ya se ha convertido en una asociación y varias actuaciones que fusionaron éxitos de The Police, The Red Baron y su trayectoria en solitario comentó: “Es un regalo poder tocar y ser amigo de un ídolo de una de las mejores bandas de la historia. Y está con nosotros, divirtiéndose, disfrutando, queriendo llevarnos a varios países del mundo. Nos eligió para ser la clase oficial que dirigirá el planeta interpretando a The Police”.

Las entradas están a la venta en las oficinas de Total Show, ubicadas en el Hotel Eurobuilding y en la página web www.ticketmundo.ve.

Sobre los integrantes de Call The Police

Andy Summers: Uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos por la revista Guitar Player. Junto a Stewart Copeland y Sting, formó parte de una de las mejores bandas de rock de todos los tiempos, “The Police”, con más de 60 millones de copias vendidas y ganó varios Grammys.

João Barone: Miembro y fundador de Paralamas do Sucesso, comenzó su carrera como baterista en la banda, emulando el estilo del baterista inglés Stewart Copeland. En varias ocasiones Barone se cruzó con los ídolos, como en 2007; cuando Os Paralamas abrió el concierto de The Police en el Maracaná, y en 2011 en el Festival PercPan en São Paulo, cuando al baterista brasileño lo invitaron a acompañar a Copeland a un espectáculo con un grupo folclórico italiano.

Rodrigo Santos: Después de dedicar 25 años como bajista de Barao Vermelho, dejó la banda en noviembre de 2017; para dedicar su sólida carrera en solitario por delante de su banda “Rodrigo Santos and the Lumberjacks” y también a numerosos proyectos especiales. Rodrigo es considerado por Andy Summers, uno de los mejores artistas con los que ha trabajado.