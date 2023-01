“Estoy bien”: Carlos Armas habla de su música, su trayectoria y sus aspiraciones

Posteado en: Curiosidades, Entretenimiento, Titulares



Carlos Armas es un artista aragüeño ha demostrado que ve la música como una forma de expresar sus vivencias o sentimientos. Transformar pensamientos en arte es de sus pasatiempos favoritos.

Con información de El Farandi

El joven intérprete está presente en cada etapa de sus temas. Desde la creación hasta en los videos, siempre agregando ideas adecuadas para que el mensaje que espera transmitir, llegue a su fanaticada.

Días atrás, Carlos Armas estrenó un tema pop cargado de ironía en el que una persona con el corazón roto, asegura: “Estoy bien”.

¿Cómo nace la idea de “Estoy bien”? ¿Tiene alguna inspiración en la prevención y promoción de la salud mental? ¿Crees que a través de la música se pueda educar sobre esos temas?

La idea del tema “Estoy bien” nace porque muchas veces decimos que lo estamos y no es así. La letra es totalmente sarcástica porque dice que ya superó la relación en la que estaba pero menciona a lujo de detalle cada característica de su relación.

No fue pensada en promocionar la salud mental, más no descarto hacerlo en algún momento, es una excelente idea. Y estoy seguro de que si se puede educar acerca de estos temas con la música.

Cuéntame sobre la composición y producción del tema, ¿qué tanto hay de Carlos Armas plasmado en cada uno de esos procesos?

Esta producción dice Carlos Armas por todos lados. La compuse con la idea que te mencioné anteriormente y me inspiré para producir este tema en el género synthpop. Yo mismo hice todos los procesos para realizar este tema, incluyendo la producción, composición, mezcla y mastering en mi estudio @armasmusicrecords

Formas parte de una familia de músicos, ¿en algún momento has sentido esto como un peso?

Jamás lo he sentido como un peso si no como un apoyo mayor que el que tendría en una familia corriente. Mis padres y mi abuela me han apoyado en toda mi carrera y en todo lo que he querido emprender musicalmente.

¿Desde cuándo trabajas en Armas Music Records? Es decir, en esa idea de tener un estudio propio y poder ayudar como productor a otros artistas

Fundé mi estudio Armas Music Records el 14 de abril de 2020 bajo ese nombre, pero ya trabajaba desde el 2018 como productor. Lo hice principalmente para poder financiar mi carrera como cantante, y en el camino me he enamorado del talento de otros artistas y me encanta trabajar para ellos, aunque sea solo en la parte de la producción o la composición.

Entre todos los pasos indispensables para crear una canción, ¿cuál es el que más disfrutas? Escribirla, producirla, mezclarla, interpretarla, crear una idea para el video musical o interpretarla en el escenario…

Me encantan todos los procesos de la creación pero si tuviera que elegir uno, sería la composición y creo que el momento de presentarla en vivo. El proceso de pensar en cómo expresar una idea de manera artística, lograrla y luego escuchar que alguna persona o un grupo corea las canciones que escribiste, es un sentimiento indescriptible.

Quisiera saber conocer un poco sobre el campamento musical que lideraste, ¿cómo fue la experiencia y si se está planeando una nueva edición?

Asumo que te refieres al campamento en el que se creó el tema “Se Acabó”. La experiencia junto a otros hermanos excelentes en lo que hacen, me nutrió de nuevas formas de hacer música y de crear arte. Pero le debo todo el crédito a mi manager Joseph James por esta increíble idea de unir a talentos de Maracay para hacer un movimiento más fuerte. Escribimos el tema entre todos y yo hice la producción de este tema.

Me gustaría que se creara una nueva edición con nuevos talentos de Maracay y de otras ciudades que he conocido en este tiempo.

¿Hay algún artista nacional que tomes como inspiración?

No hay uno con el que me identifique totalmente, pero si tomo como inspiración específicamente a Danny Ocean, Micro TDH y Lasso. A pesar de que no consumo toda su música, reconozco que son artistas con una trayectoria asombrosa y que han llegado a un sitio donde espero estar algún día.

Para terminar, ¿cómo evalúas la música que se está haciendo en el país por esta nueva generación?

Considero que actualmente hay mucho talento y sobre todo, variedad de géneros y de sonidos que merecen ser descubiertos. Hay muchos artistas que traen una propuesta nueva y fresca que están trabajando muy duro. Según mi punto de vista creo que nos falta mucho como industria musical en Venezuela pero podría decirse que estamos en camino a ser en algún futuro una potencia musical. No dudaría ni un segundo del talento de mi país.