“Quiero un sueldo digno pa’ quedarme en mi país”, la consigna de los manifestantes en Táchira este #23Ene (Video)

Los tachirenses se concentraron en Obelisco de los italianos del municipio San Cristóbal, este lunes 23 de enero, cuya consigna es: “Y no, y no, y no me quiero ir, yo quiero un sueldo digno pa’ quedarme en mi país”

Además se conoció de la presencia de los cuerpos de seguridad (PNB y PoliTachira) en los alrededores de la protesta.