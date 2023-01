El “circo” de la Kings League: estadio montado en el puerto, cámaras por todos lados y la novia de Piqué como anfitriona

Posteado en: Deportes, Titulares

“Olelé, olalá, ser del Rayo es lo mejor que hay”, cantan, con la misma música y letra cambiada de la que se suele escuchar en el Camp Nou para alentar al Fútbol Club Barcelona, los hinchas del Rayo de Barcelona, en un costado de la extensa tribuna que a lo largo de uno de los cuatro lados del predio en el que su equipo se encuentra jugando el quinto de los seis partidos de la jornada dominguera de la Kings League, el invento del ex futbolista Gerard Piqué y de su socio y amigo, el streamer Ibaí Llanos.

Por Infobae

No hay que engañarse a simple vista: se trata de tres jóvenes de poco más de veinte años, con camisetas amarillas y el nombre del equipo estampado en ellas en color negro, que agitan una enorme bandera y que utilizan el bombo para acompañar sus cánticos, protestan fallos del árbitro a muy pocos metros de distancia (“les cobras porque chillan, ¿no?”), ante la indiferencia de los otros casi trescientos espectadores allí presentes, colmando en su totalidad la tribuna del predio número uno del llamado “Cupra Arena”, ubicado en la alejada zona portuaria de Barcelona, en la zona franca, en un espacio cerrado, utilizado durante la semana y desde hace años por los trabajadores del lugar, y que se cierra al transporte y al paso los domingos y por eso puede observarse a un centenar de personas antes de la barrera, a la espera del paso de los coches que traen a los famosos.

Una vez que la policía deja el paso, previo a mostrar la invitación de la organización, que da acceso a una pulsera, unos micros llevan al público cada diez minutos hacia el predio “Cupra Arena”, (por la marca de automoción y movilidad que también auspicia al Barcelona). Allí, además de la larga tribuna, hay una zona VIP, a la que se accede por atrás de la cancha tras un corto pasillo, y donde se puede encontrar a la novia de Piqué, Clara Chía, departiendo con los entrenadores de los equipos y sus familias, y a la intemperie, al lado de un campo de entrenamiento, una pequeña zona mixta para después de los partidos, donde incluso se ven pasar aviones, camino al cercano aeropuerto internacional de El Prat.

En esa única tribuna (el resto de los lados está ocupado por dos cabinas de transmisión, una ocupada por Ibaí, que relata los partidos, y otra para el VAR, y detrás de los arcos, por el momento, hay publicidades de marcas de primer nivel, como Mc Donalds, Spotify, Infojobs, Adidas, Marca, Mahou o la fibra óptica Symio, o la de la estática Crefusa o la de un edulcorante y crema de cacao) hay un público variopinto, como curiosos, gente del fútbol, familiares o los primeros hinchas caracterizados como estos jóvenes del Rayo de Barcelona. Pero en todos los casos, por ahora, se accede solamente por invitación de la organización o de los presidentes de los doce equipos participantes. Es evidente que en cuatro fechas del torneo muchas cosas se están acomodando todavía.

Una de ellas pasa por enterarse de lo que sucede. Es claro que los que están presentes allí –como los familiares de Víctor, el arquero de Kunisport, el equipo que tiene a Sergio “Kun” Agüero de presidente, que siguen el partido que terminará empatado ante Pío FC, cuya presidente, la reconocida streamer mexicana Samy “Rivers” Rivera, le da un toque de su país contratando como entrenador al ex volante de la selección tricolor Gerardo Torrado- pueden saber mucho menos detalles que los espectadores que siguen todo por las cuatro vías posibles: Twitch y Tiktok oficiales de la Kings League y las dos redes de los dos presidentes de los equipos que se enfrentan. Es uno de los temas a mejorar para el futuro, pero no parece haber apuro para los organizadores.

Por el momento, sigue siendo más fuerte el servicio de catorce cámaras (de las cuales una la porta el árbitro, lo que permite un enfoque particular de las imágenes) para que los espectadores sigan lo que ocurre en los partidos a través de las redes sociales y no hay una especial preocupación por el hecho de que no es escuche in situ lo que gritan los jugadores, o el contrapunto de ellos con los árbitros, o los reclamos por faltas como en un partido tradicional. O por gritos de dolor como el domingo pasado, cuando en el primer tiempo del partido de su equipo, Kunisports, ante los mexicanos de Pío (empataron 2-2 y ganaron los argentinos 2-1 en el sistema de penales a la MLS con un jugador que parte de mitad de cancha y debe avanzar con el arquero saliendo), Agüero se lesionó y gritó “Me rompí, la concha de su madre”, pero sólo lo escucharon por las redes sociales.

Oriol Querol, CEO de la Kigs League y director de Kosmos, la empresa organizadora de eventos de Piqué, cuenta a Infobae que si bien, por ejemplo, los asistentes no pueden escuchar el relato de Ibai, también ocurrió que mientras el pasado domingo, el Real Madrid visitaba al Athletic de Bilbao por la liga española durante la noche, “al mismo tiempo, tuvimos setescientos mil espectadores siguiendo nuestros partidos por las redes sociales, pero el pico fue de 1.370.000 cuando el Kun Agüero llegó vestido de Joker y se sacó la máscara y jugó el partido para su equipo, el Kunisports”.

“Pero lo más importante –insistió Querol- es que el público nunca baja de trescientas a quinientas mil personas durante toda la jornada de siete horas, lo que significa que a la gente le interesa todo el show y no un partido, que si fuera al revés y sólo hubiera atención por un partido, sería una pena”.

Querol cuenta también que una de las grandes sorpresas de los organizadores es el tipo de perfil de un sector de los seguidores, de más edad, y no exclusivamente masculino, y con el que no contaban. “Este sector hizo el camino al revés, porque no llega del Twitch a la Kings League, sino del interés por la Kings League al Twitch”.

“Yo esperaba esta repercusión porque conozco el mundo del Twitch desde hace dos años y medio –cuenta Sergio Agüero a Infobae-, y entonces cuando me trajeron esta idea de la Kings League les respondí que era una muy buena idea porque nos enfocamos en que cada presidente de equipo tiene su comunidad, entonces cuando sumás todo eso, más la diversión que es el fútbol de cartas y partidos de 7 contra 7 con 10 jugadores amateurs que se anotaron por la web y que tenés la opción de meter algún jugador profesional, dependiendo de la situación de cada uno en su club, si los dejan, sabíamos que iba a tener bastante audiencia pero no a este límite así que estoy contento por cómo se está dando todo”.

Marc, Aleix y Víctor, los hinchas del Rayo que alentaron todo el partido de su equipo, apenas superan la veintena y son estudiantes de educación física y se conocieron en el instituto, y creen que “sí hay gente que conocemos a la que el fútbol tradicional les empieza a cansar y prefieren ver un fútbol más dinámico. Creo que con los años esto puede cambiar. Es Fútbol 7, son 40 minutos, hay reglas nuevas y es como la novedad y la novedad siempre engancha pero creemos que el fútbol tradicional nunca va a ser sustituido. Tiene mucha audiencia y esto también pero aquél tiene más competiciones como la Champions League”.

No se trata de streamers porque no provienen de allí. “Nosotros no stremeamos- comentan-. Vamos a la misma clase, vimos que crearon esto de la Kings League y decidimos que queríamos ser hinchas de uno de sus equipos. Y el Rayo de Barcelona es el equipo con el que conectamos más, nos sentimos más identificados, quizá por llamarse Rayo de Barcelona, porque somos muy hinchas del Barcelona., pero cuando comenzamos, dijimos de movernos por redes, tenemos cuentas de Tiktok, Twitch e Instagram, y en base de ir subiendo cosas, cánticos, la comunidad ha ido creciendo y tenemos ya unos tres mil seguidores, muchos de los cuales no son de Barcelona, así como banderas, bufandas, y camisetas, y la gente las puede ir comprando y hasta tomamos contacto con los jugadores y tenemos una relación de cariño con ellos. Es nuevo para nosotros también”.

También se refieren a la rivalidad generada con el equipo de “Porcinos”, que terminó ganándoles 5-1 el pasado domingo. “Nuestro presidente, Spursito, es muy humilde, conecta mucho con sus seguidores, y fue él quien nos dio las entradas para venir estos cuatro domingos, y aunque nuestra aspiración era que pudieran acercarse entre 150 y 200 hinchas, no hay capacidad ni entradas para todos. Y tomamos como rivalidad a Porcinos porque es el equipo de Ibai, más cercano al Real Madrid aunque la relación entre ellos es buena pero hay una rivalidad, y de a poco se va generando un clásico con ellos y también así lo toman nuestros jugadores”.

Agüero, por su parte, no quiere problemas con el fútbol tradicional y no siente que, por el momento, la Kings League sea una amenaza para el fútbol tradicional. “Nosotros apuntamos a lo nuestro, a crecer con el entretenimiento”, algo en lo que también insiste Querol, el CEO de la Kings League, quien tampoco quiere un contrapunto con Javier Tebas, el presidente de la Liga Profesional (LFP): “Tebas habló de nosotros y dijo que lo que hacemos es un circo pero no nos molesta porque si lo dijo como entretenimiento, es lo que buscamos”.

“La idea de la Kings League –sigue Querol con Infobae- nació de investigar qué le pasa al fútbol tradicional y nosotros no nos posicionamos, pero sí hay gente que dice que le está empezando a aburrir el fútbol, que sostiene que noventa minutos son largos, que el partido puede terminar 0-0 y que pueden pasar muchos minutos sin que pase nada. Lo que estamos intentando es abordar esta reflexión desde otros puntos de vista. El primero, desde el reglamento. Cómo podemos cambiar las reglas para que pasen más cosas y el segundo punto de vista es el televisivo, cómo lo podemos hacer más entretenido poniendo una cámara en el pecho al árbitro, micrófono a los entrenadores, al árbitro, escuchando los diálogos. Y desde allí estamos haciendo todo lo que podemos para mejorar el show”.

En cuanto a la fidelidad que se va generando con los equipos, como es el caso de los hinchas del Rayo de Barcelona, Querol relata que “no tiene nada de científico, pero ya me han dicho varias personas que sus hijos en el colegio eligen equipo no por Barcelona y Real Madrid sino por Porcinos o Sayans (el líder del torneo, que en el pasado fin de semana tuvo en sus filas al ex campeón de Europa y del mundo con España, Joan Capdevila) y es muy sintomático que esto va llegando a una capa de gente que lo ve muy emocionante. Lo que tiene que pasar ahora es que la liga, donde están los focos, les tiene que pasar esos focos a sus equipos y que esos equipos se vayan convirtiendo en franquicias que funcionen y por los jugadores, que se tienen que ir haciendo famosos y poco a poco. Nosotros hemos pretendido crear con la liga un ecosistema en el que florezcan todos los demás y que se lo pasen bien. Y en la medida que los streamers se lo pasen bien, sus seguidores se lo pasarán bien, y esto irá creciendo”.

Los hinchas del Rayo de Barcelona confesaron a Infobae que si tuvieran que elegir entre ir a ver al Barcelona al Camp Nou o venir al predio a alentar al Rayo “sería un problema, pero creo que terminaríamos yendo a ver la Kings League –aunque uno de ellos sigue dudando-. De todos modos, el primer domingo que vinimos pensábamos que iba a ser un campo normal y corriente con gradas grandes, pero la idea es que para el “Final Four” del Camp Nou, del 26 de marzo, podamos llevar cientos de hinchas, si nuestro equipo se logra clasificar”.

Justamente, Querol cuenta a Infobae que esa final, al jugarse en un campo abierto y con enorme capacidad, plantea un dilema a la organización, porque ya no se trata de algo cerrado y que tiene como principal recurso de llegada el streaming, sino que el estadio tiene una capacidad para noventa mil personas “y ya vendimos más de treinta mil entradas y no sé si vamos a llenar pero seguro que habrá una entrada espectacular y tendremos un gran fin de fiesta”.

“Los relatos de los partidos que no se pueden escuchar y mucho del show que en directo no se ve y que llega por streaming deberá ser reemplazado por un show que estamos montando y para eso, me consta que los presidentes de los equipos están ya dialogando con estrellas del fútbol para que aparezcan como el jugador 12 (la organización paga el suelo de diez por equipo, seleccionados en un draft, y los 11 y 12 quedan a cargo de la contratación por parte de los que manejan esos equipos)”, agrega Querol.

En cuanto a la idea de crecer en público asistente para los próximos años, Querol es cauto. “Tenemos un acuerdo con el gremio portuario para seguir en este predio por tres años más porque no sabíamos qué pasaría cuando arreglamos. Priorizamos por ahora el espectáculo televisivo y se verá si nos vemos obligados por la demanda. La gente se sacará la espina en el Camp Nou”.

También se piensa ya en un posible aumento de equipos participantes (por ahora son doce). “Una opción es que haya más equipos en la liga. Gente muy top que nos ha pedido tener un equipo y esto es algo que trasladaremos a los presidentes, aunque no es tan fácil porque eso implicaría ya una jornada de más de siete horas y necesitaríamos todo el domingo, pero es una opción. Ahora mismo es una liga privada y no se puede hacer nada. Hay que pedir ingresar y lo valoraremos. Seis partidos por jornada es un buen número, pero lo seguiremos valorando”.

Querol también se refiere al tema de la expansión de la Kings League a Latinoamérica. “Hay muchas propuestas e ideas pero por ahora es, por decirlo así, una especie de conferencia hispanoamericana porque tenemos nueve de los equipos basados en España y Andorra y tres americanos, dos mexicanos y uno argentino. Y creemos que uno de los motivos del éxito es esta comunidad hispanohablante que lo puede hacer suyo a ambos lados y que en muchos aspectos es irrelevante que esté en Barcelona porque se puede ver en todos lados con la diferencia horaria y tenemos muchas propuestas para exportarlo y estamos pensando qué hacer. Creo que una de las claves es cuidar el producto y que si va a ir a otros sitios, sea idéntico o que por lo menos vaya evolucionando al mismo ritmo que éste”.

Jugadores 1 al 10 son empleados de la liga y los 11 y 12 elegidos por el equipo. Los equipos no pagan y pueden hacer negocios con los sponsors para sacar dinero para pagar a los jugadores. Se tiene que asentar el formato y luego valoraremos si tienen que entrar más equipos”.

Agüero sostiene que el proyecto “ya llegó a Latinoamérica. La idea es que se sumen en adelante otros creadores de contenido de cada país de Latinoamérica. No es el objetivo llevarlo para ahí pero sí que haya opción de otros presidentes de LATAM generaremos mucha más audiencia y sobre todo que lo pase bien”. El ex delantero de la selección argentina también contó que su amigo Lionel Messi mira los partidos de la Kings League, y que aspira a que pueda llegar a ser, alguna vez, el “Jugador 12? de su equipo.

En sus aspiraciones, la empresa Kosmos no se detiene y a la Kings League, desde el 6 de mayo, se sumará la Queens League, la liga femenina con igual formato que se disputará los sábados. Los seguidores de las redes sociales ya tendrán otro motivo para estar atentos.