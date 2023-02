Marco Antonio Solís lanzó crítica a Shakira por su canción junto a Bizarrap

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La cantante colombiana Shakira lanzó junto al productor argentino Bizarrap una canción donde le ‘dio con toda’ a su exesposo, el español Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía.

Por Semana

“Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena; tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú”, se escucha cantar a Shakira en una parte de la canción que completa, por el momento, más de 250 millones de reproducciones, tan solo en YouTube.

Teniendo en cuenta la acogida que ha tenido la canción de Shakira junto a Bizarrap a nivel mundial, quien recientemente se pronunció fue el cantante mexicano Marco Antonio Solís.

El artista, quien se ha ganado el cariño del público con temas como Tu Cárcel y Si no te hubieras ido, cuestionó la canción en la que Shakira hizo catarsis frente a su historia con el exfutbolista español Piqué, el padre de sus dos hijos.

Durante una conferencia de prensa que ofreció, Solís dijo que, en lo personal, no ventilaría algo de esa manera.

“Híjole, en mi caso personal, yo no lo ventilaría de esa manera, me cuesta eso, pero lo admiro. Digo, usan la mercadotecnia y, además, lo hacen bien. Son canciones válidas porque mucha gente sufre esa situación, les pasan en la vida diaria y es una forma de encontrar una plataforma para decir ‘esto me pasa a mí también’”, indicó el artista.

Para leer la nota completa, aquí