Ayer le dio la victoria a su equipo y hoy está bajo los escombros: El futbolista desaparecido tras el terremoto en Turquía

El mundo se ha despertado este lunes con un terrible terremoto de magnitud 7,8 que ha sacudido Turquía y Siria. Según los informes de ambos países, a esta hora hay ya más de 1.400 muertos (al menos 912 en Turquía y al menos 531 en Siria). Las autoridades han advertido de que la cifra podría ser mucho mayor, por los miles de edificios que han colapsado por el sismo.

Por: As.com

Entre los escombros se teme que se encuentren multitud de cadáveres. Y entre ellos se busca a Christian Atsu, exjugador del Málaga, hoy en las filas del Hatayspor, y a Taner Savur, director deportivo del club de la ciudad de Antioquia, en la provincia de Hatay, una de las regiones más damnificadas por el terremoto.

Según informan medios turcos, Atsu y Savur están atrapados entre los escombros y las autoridades están llevando a cabo labores de búsqueda para encontrar al internacional ghanés. La misma información detalla que dos jugadores y dos miembros del cuerpo técnico del Hatayspor han sido rescatados con vida de entre los escombros.

Precisamente, Christian Atsu, quien también jugó en el Chelsea y en el Newcastle en la Premier inglesa, marcó ayer el gol de la victoria (1-0) en el partido que disputaron Hatayspor y Kasimpasa. El ghanés cumple su primera temporada en la Superliga turca, donde llegó procedente del Al-Raed saudí.

Former Ghana ?? international Christian Atsu scored this stunning freekick last night for Hatayspor in the 97th minute against Kasimpasa to record a 1-0 win.

However, the ex-Chelsea & Newcastle player is reportedly trapped in the rubble after the earthquake in Turkey overnight. pic.twitter.com/fzqEqJFJx2

— Usher Komugisha (@UsherKomugisha) February 6, 2023