Hallaron con vida y entre los escombros del terremoto al futbolista Christian Atsu

El mundo se ha despertado este lunes con un terrible terremoto de magnitud 7,8 que ha sacudido Turquía y Siria. Según los informes de ambos países, a esta hora hay ya más de 2.700 muertos (al menos 1.651 en Turquía y más de 800 en Siria). Las autoridades han advertido de que la cifra podría ser mucho mayor, por los miles de edificios que han colapsado por el sismo.

Por: As.com

Después de estar desaparecido durante varias horas tras el fuerte terremoto registrado en Turquía, el delantero ghanés Christian Atsu, actualmente en las filas del Hatayspor (y ex del Málaga, entre otros), ha sido encontrado por los servicios de emergencia, según desvela el diario portugués A Bola. El atacante se encuentra en el hospital, con heridas en su pie derecho y con dificultades para respirar.

Los servicios de emergencia locales también consiguieron sacar con vida de entre los escombros a los también futbolistas Onur Ergun y Burak Oksuz (todos ellos del equipo de Antioquía). Además, Kerim Alici logró salir de los escombros por su propio pie. A quien de momento no han podido localizar es al director deportivo del club, Taner Savut, y a un intérprete del club turco.

Former Ghana ?? international Christian Atsu scored this stunning freekick last night for Hatayspor in the 97th minute against Kasimpasa to record a 1-0 win.

However, the ex-Chelsea & Newcastle player is reportedly trapped in the rubble after the earthquake in Turkey overnight. pic.twitter.com/fzqEqJFJx2

— Usher Komugisha (@UsherKomugisha) February 6, 2023