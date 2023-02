Por qué nunca debes bajar tus estándares en el amor por miedo a la soledad

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Te mereces más de lo que piensas, así que no te conformes y no bajes tus estándares en el amor, pronto llegará la persona indicada a tu vida, solo no te apresures

Todo a su debido tiempo, no te desesperes por dar con tu media naranja, no llevas prisa y nadie te va persiguiendo, tampoco se te va a ir el tren, tú eres quien va conduciendo ese tren, así que solo tú sabrás cuánto tiempo te demoras en avanzar a la siguiente estación y a qué velocidad avanzas, nunca bajes tus estándares en el amor y no aceptes menos por miedo a quedarte sola.

Por En Pareja

No aceptes menos de lo que vale tu paz mental, y es que a veces sacrificas tu bienestar con tal de no estar sola, te enredas con alguien que no te valora, que no te da tu lugar, que no te hace sentir bien y que no es lo quieres, pero prefieres quedarte a su lado porque piensas que es lo que te tocó vivir o que eso es mejor que estar sola, elimina eso pensamientos.

No te quedes al lado de nadie solo por miedo a la soledad, si esa persona no te brinda seguridad, no te da el valor que mereces y te causa cientos de dudas, entonces ahí no es, tienes que irte sin importar lo que los demás piensen, ponte en primer lugar, piensa en lo que tú quieres, en lo que tú sientes y en lo que tú buscas, pero no te quedes en donde no eres feliz.

