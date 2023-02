IMÁGENES del espectacular show de medio tiempo de Rihanna en el Super Bowl 2023

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

La cantante de Barbados deslumbró con su presentación en su regreso a los escenarios tras una ausencia de seis años. La cantante finalizó su presentación anunciando su segundo embarazo.

La cantante se presentó en el escenario vestida completamente de rojo y comenzó el espectáculo con la canción Bitch Better Have My Money en una plataforma elevada sobre otra roja que atraviesa el campo y bailarines vestidos de blanco.

Where have you been fue su segunda canción, mientras bajaba de la plataforma elevada. Continuó con Only Girl (In the wold) y We Foud Love.

Rude Boy fue la cuarta canción y continuó con Work, canción en la que caminó a lo largo del escenario, seguida por sus bailarines.

Luego de un corto interludio con Pour it up, interpretó All the lights.

Umbrella, una de las canciones más esperadas, elevó nuevamente a Rihanna en su plataforma.

Una vez que estaba en el punto más alto de su escenario, comenzó a cantar Diamonds, otro de sus más grandes éxitos.

Con Diamonds, la cantante finalizó su show, anunciando su segundo embarazo. Entre fuegos artificiales rojos y en su plataforma de acrílico, sobre el público y sus bailarines.

