El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 17 de febrero de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Volteas a tu alrededor y de pronto, como una revelación te das cuenta de que esta mal y no pierdes ni un minuto en rectificarlo, puede que tengas que hacer más de un sacrificio, pero valdrá el esfuerzo.

Tauro

No tienes que dar explicaciones en torno a decisiones o acciones, sobre las que estés completamente seguro, es más, no tienes que dar explicaciones de ningún índole. Si estás consciente de que no haces daño a nadie, sigue adelante.

Géminis

Insistes e insistes hasta que lo logras. Porque para ti no hay un no por respuesta. Puede que luzcas como alguien terco, pero no importa, porque cuando tomas una decisión no hay quien te detenga. Puede que busques ayuda y está bien, porque siempre habrá alguna persona con más herramientas o conocimientos que tú.

Cáncer

Haces las preguntas correctas y encuentras las respuestas más rápido de lo que esperabas. Ahora puedes recuperar el control y guiar a otros para que sigan tu camino, tu idea no es convertirte en un líder ni que los demás lo hagan perfecto, sino ayudarlos a que sean la mejor versión de si mismos.

Leo

Te cuesta confiar. Has levantado un muro a tu alrededor y no permites que nadie tenga acceso a ti, y es que no quieres sufrir. Esta bien que te protejas, pero no que te limites. Vive el amor, confía y disfrútalo. ¿Y si sufres? Lo superarás y aprenderás.

Virgo

Estás tan ocupado y haces tantas cosas a la vez que probablemente no las hagas como es o no termines ninguna. Hoy es un día en que la clave es la organización. Tener estructura, como acostumbras hacer, te ayudará a cumplir con lo previsto.

Libra

Sufres una pequeña crisis existencial. Evalúas rápidamente cómo te ha ido en el amor desde que comenzó el 2023 y encuentras algunos detalles que quieres arreglas, incluso te das cuenta que eres responsable de algunos de ellos. ¿Y quien no lo es? Nada ni nadie es perfecto y lo importante es que de ahora en adelante lo hagas mejor.

Escorpio

No prestes atención a las palabras de otros, sus limitaciones no tienen nada que ver con las tuyas. No reclames ni pelees con nadie, cada uno es como es y no los vas a cambiar. Si los demás son conflictivos y descartados no te puedes sumar a ellos, am contrario, marca la diferencia.

Sagitario

Te das cuenta de que no es el mejor momento para tomar las riendas y estás dispuesto a esperar. Mientras tanto te ocupas de lo urgente, de lo que si puedes manejar, pero sin stress, porque necesitas estar al ciento por ciento y si estás estresado no puedes dar lo mejor de ti.

Capricbornio

Exiges más de lo que estás dispuesto a dar. Piensas que te lo mereces todo y no es justo, ni para contigo mismo, ni para los demás. Tendrás que hacer algunos cambios internos, incluso, más de los que crees, pero si estás dispuesto, lo lograrás.

Acuario

Apoya en todo lo que puedas, por supuesto, siempre y cuando no implique dejar de lado lo que te importa. Ten presente que dar y recibir debe ser mutuo, un equilibrio, en partes iguales, sin que implique sacrificio de nadie y mucho menos del que da.

Piscis

Trabajas cómodamente y aunque logras resultados con un poco de retraso, igual estás satisfecho. Buscas un poco de ayuda, no porque la necesites, sino porque quieres abarcar un poco más. Suerte con eso Piscis.