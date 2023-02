Colegio de Enfermería en Carabobo repudió que el régimen no invierta en salud y derroche dinero en carnavales

El presidente del Colegio de Enfermería en Carabobo, Julio García, criticó este lunes que el gobierno local y regional no haya invertido en los ambulatorios y hospitales, pero sí destinó recursos para las fiestas de Carnavales en los diferentes municipios.

Por Corresponsalía

Repudió que los pacientes y sus familiares tengan que invertir entre 100 dólares y 300 dólares en una lista de insumos para que puedan ser recibidos en la emergencia o área quirúrgica de un hospital, debido a que los centros de salud no cuentan con medicamentos e insumos esenciales.

García agregó que existe un déficit de personal de enfermería debido a los bajos salarios que devengan y la falta de beneficios laborales. Destacó que no tienen el beneficio del transporte, y la quincena que reciben no les alcanza para pagar el pasaje, lo que se traduce en que a los profesionales de la enfermería les resulte complicado llegar a los centros de salud a cumplir con su labor.

“No es posible que nuestros centros de salud no cuenten con el personal necesario, no cuenten con los recursos necesarios. Pero sí podemos ver con mucha facilidad que se han convocado fiestas, comparsas, pero no hay recursos en nuestros centros de salud (…) Hay muchas limitaciones para acudir a los centros de salud porque no hay el transporte, no hay el ingreso suficiente para poder garantizar la alimentación”, manifestó.

El representante del gremio de enfermería en Carabobo pidió al gobierno regional de Rafael Lacava hacer una mejorar distribución de los recursos y atender la problemática en el área de salud. También consideró que se debe aplicar una política de austeridad económica.

Según el informe sobre las condiciones laborales de enfermería y de servicios de salud realizado por el Colegio de Enfermería en diciembre de 2022, 66% de los encuestados afirmaron que no les alcanza el dinero para trasladarse a sus puestos de trabajo. En esa ocasión, García mencionó que algunos gastan al mes entre 300 y 400 bolívares en pasajes del transporte público, cifra que es superior al sueldo que devengan.

El documento arrojó que 75% de los enfermeros encuestados atienden más pacientes de lo establecido en los protocolos, por lo que no está garantizada la seguridad y calidad de la atención. Una enfermera atiende entre 20 y 30 pacientes por guardia, mientras que la norma establece que debe ser de seis a ocho pacientes.

Por otra parte, la encuesta aplicada en 22 centros de salud de Carabobo entre el 19 y 22 de diciembre de 2022, reveló que 59,3% de los encuestados respondieron que se dota menos del 25% de medicamentos esenciales que se requieren en las diferentes áreas de hospitalización, emergencia, maternidad, UCI y quirófanos.

Otros datos que arrojó el documento es que en los centros de salud públicos no funcionan las áreas de: esterilización, 52,21%; refrigeración, 80,53%; los laboratorios especiales como bacteriología y gasometría, 98,23%; pruebas simples 47,78%; y servicio de radiología, 72,56%.