“Quedé en la calle”: Venezolana se enamoró de un ecuatoriano, viajó para verlo, y él no la recibió

Posteado en: Curiosidades, Titulares

La historia de amor de una joven venezolana conmovió a miles de personas en TikTok, resulta que la muchacha llegó hasta Ecuador junto a su pequeña hija para encontrarse con su novio, un joven ecuatoriano que conoció a través de las redes sociales, sin embargo, una vez en el lugar el hombre se borró del mapa y nunca más la volvió a contactar.

Por: El Popular

La extranjera, quien se gana la vida vendiendo dulces en una avenida, fue abordada por el usuario @kevinnasevilla. El muchacho se puso a conversar con ella con el fin de conocer un poco el motivo que la trajo a trabajar a Ecuador, sin embargo, nunca imaginó que se trataría de una historia triste de amor.

La historia de la joven venezolana es viral en TikTok

Según contó, ella conoció a un joven a través de Facebook y tras conversar por algún tiempo ambos se hicieron enamorados, todo parecía marchar muy bien en la relación, incluso el joven enamorado compró boletos para que la extranjera y su hija viajen a Ecuador y así puedan vivir todos juntos, pero no sucedió lo que esperaba.

“Yo conocí a un muchacho por las redes sociales, por el Facebook. Y el muchacho y yo siempre hablábamos y todo. El muchacho me pagó los pasajes y todo. Quedamos en un acuerdo, o sea, que yo me iba a venir para Ecuador a vivir con él y con mi hija”, contó la extranjera.

El novio virtual no quiso saber de ella

Una vez en Ecuador, la joven pactó encontrarse con su enamorado, sin embargo, cuando él la vio le dijo que no era lo que esperaba: “Me dijo que no era la persona que había visto por fotos. No le gusté, no le gusté absolutamente nada. Me botó pues. ¿Y después de eso quedaste…? Yo quedé en la calle”, se escucha en el video viral de TikTok.

Para leer más, pulse aquí.