La emotiva reacción y el doloroso discurso de Brendan Fraser tras ganar en los SAG Awards 2023 (VIDEO)

Este domingo, 26 de febrero, se celebraron los SAG Awards 2023. En estos premios, el Sindicato de Actores reconoce y premia las mejores actuaciones en las mejores series y películas del año. La ceremonia de este año se llevó a cabo desde el Fairmont Century Plaza en Los Ángeles.

A diferencia de los Globos de Oro, donde Austin Butler y Colin Farrell fueron reconocidos como los mejores actores, en drama y comedia/musical, respectivamente; en los SAG Awards, Brendan Fraser se llevó el premio a Mejor Actor, convirtiéndose en el favorito para ganar el premio Oscar.

La emotiva reacción y discurso de Brendan Fraser tras ganar un SAG Award

La estrella de ‘The Whale’, de 54 años, venció a Austin Butler (‘Elvis’), Colin Farrell (‘The Banshees of Inisherin’), Bill Nighy (‘Living’) y Adam Sandler (‘Hustle’) para hacerse con la victoria. Tras el anuncio de su victoria, Fraser rompió en llanto y compartió un emotivo discurso.

Al aceptar el premio al mejor actor, Brendan Fraser recordó haber recibido su tarjeta SAG por primera vez en 1991. “Si le hubieran dicho a ese tipo en ese entonces que estaría parado aquí, no te habría creído”, dijo el actor.

“Nunca hubiera creído que me hubieran ofrecido el papel de mi vida en este personaje, Charlie. Es alguien que está en una balsa de remordimientos, pero está en un mar de esperanza. Y he estado en ese mar, y he montado esa ola… y también he tenido esa ola aplastada hasta el fondo del océano”, agregó.

Reflexionando sobre el resurgimiento de su carrera que ha experimentado después de aparecer en la película de Darren Aronofsky, Fraser agregó: “Solo quiero que sepan de verdad, todos los actores que han pasado por eso, que están pasando por eso, sé cómo es tú sentir. Pero créeme, si te quedas ahí y pones un pie delante del otro, llegarás a donde necesitas ir”.

Con información de EFE