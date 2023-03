Un futbolista de la Premier dejó el fútbol para ser actor porno, pero no resultó como pensaba

Posteado en: Deportes, Titulares

Damian Oliver, exfutbolista del Crystal Palace, equipo que milita en la Premier League, sigue en la industria del porno como actor, director y productor después de haber reconocido hace más de ocho meses que se arrepentía de su decisión de dejar el fútbol para dedicarse al cine para adultos.

“Cuando jugaba en el Crystal Palace, si me hubiera quedado con ellos, podría haber estado ganando mucho más jugando al fútbol”, reveló el exdeportista en el podcast Anything Goes de James English en julio de 2022. Y, luego, agregó: “También solía pelear (era un experto luchador), tal vez eso podría haber ido a alguna parte. Era bueno en ambas cosas, pero siendo una estrella porno, pensé que sería igual de bueno. Y no, la verdad no es tan bueno como la gente piensa”, reconoció.

Tras salir de la cárcel, el ya exfutbolista comenzó a trabajar como pintor y albañil, hasta que le surgió la oportunidad de trabajar en una película porno como actor a cambio de cerca de 170 euros. “La gente solía decirme, “lo estás haciendo todo de todos modos”, porque sabían que solía acostarme con chicas, yo era un futbolista, y decían, “es mejor que te paguen, por eso”, confesó.

