La insólita razón por la que Jamie Lee Curtis no asistirá a la cena de los Oscar

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La actriz Jamie Lee Curtis, que opta a un premio a la mejor actriz de reparto en los Oscar de este año, no asistirá a la tradicional cena de los nominados porque se va a la cama pronto: “Mami se acuesta temprano”, dijo a un periodista al ser preguntada al respecto, informó la cadena Foxnews.

Curtis ha recibido este año su primera nominación al Oscar por su interpretación en la cinta “Everything Everywhere All at Once” y la Academia de Hollywood suele celebrar de forma previa a la entrega de los galardones una cena con todos los candidatos.

El fin de semana, Curtis, de 64 años, asistió a la gala de entrega de los Premios Film Independent Spirit, donde declaró a la revista Hollywood Reporter que la cena de los nominados a los Oscar que se celebra este jueves es demasiado tarde para ella.

La hija de Tony Curtis y Janet Leigh insistió en que le gusta descansar toda la noche, incluso si ello supone no poder asistir a algunos de los eventos convocados por la Academia de Hollywood.

Al contestar al periodista la actriz señaló: “Ahora podrías decir, ‘Jamie, estás nominada para un premio de la Academia. ¿Vas a estar en la sala con solo los nominados para el premio de la Academia?, y lo he rechazado”, dijo la actriz estadounidense al citado medio especializado.

“¿Por qué? Porque mami se acuesta temprano”, dijo sobre su ausencia. “Porque las 7:30 PM van a ser las 9 antes de que tengamos comida, ¿y sabes qué? No me pasa nada bueno después de las 9 en punto. Nada. ¡Cero!”, agregó.

En la gala de los Oscar, que se celebrará el próximo domingo, 12 de marzo, Curtis competirá por el premio a la mejor actriz de reparto con Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever); Hong Chau (The Whale); Kerry Condon (The Banshees of Inisherin); y Stephanie Hsu ( Everything Everywhere All at Once).

EFE