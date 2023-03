¿Palta o aguacate? el debate que volvió a instalar Pedro Pascal y la respuesta de la RAE

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El protagonista de The Mandalorian y The Last Of Us probó un aderezo de palta y encendió el debate en las redes sociales

El aguacate o palta es uno de los frutos más versátiles que existen ya que se lo puede encontrar en preparaciones como ensaladas, sándwiches, acompañando diferentes platos o incluso en salsas, como el guacamole. Si bien no caben dudas de que su sabor es exquisito, a la hora de nombrar a este fruto tan noble, se genera una especie de desacuerdo. Es que su nombre varía según cada país.

El actor chileno, Pedro Pascal, protagonista de éxitos como The Mandalorian y The Last Of Us, revivió la vieja polémica tras su participación en el canal de YouTube LADBible TV junto al productor, Jon Favreau, para una competencia entre la comida chilena y diferentes platos típicos norteamericanos. En total fueron cinco los platos en competición y, cuando le dieron a probar el fruto tan codiciado: “¿Esto es palta?”, preguntó Pascal. Es “avocado” (palta en inglés), respondió la conductora. Ahí el artista de The Last of Us se mostró sorprendido con la respuesta y resaltó: “Es palta”.

En ese momento el pan con palta competía con el tradicional sándwich de mermelada con mantequilla de maní. Ambas figuras eligieron el plato del fruto y dieron por finalizada una nueva batalla. Claro que en ese momento comenzaba otra en las redes: ¿palta o aguacate?

Consultas de la semana | ¿El fruto de la imagen se llama aguacate o palta? La forma mayoritaria es «aguacate», pero también se emplean «palta» y «avocado» en determinados países de América, y «pagua»/«pahua» para una variedad concreta. ¿Ustedes cómo lo llaman? pic.twitter.com/bi0m5uQQDH — RAE (@RAEinforma) March 2, 2023

El llamado team palta se mostró feliz con las palabras del actor pero, del otro lado comenzaron una guerra viral para ver cuál de las dos maneras de llamar al fruto era la correcta. Fue tal el ruido que se generó que intervino la Real Academia Española también conocida como RAE por sus siglas.

