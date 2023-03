Paris Hilton reveló por qué hizo un video sexual con Rick Salomon

Posteado en: USA

El nombre de Paris Hilton se vio envuelto en un gran escándalo en los años 2000: un video sexual junto a su ex, Rick Salomon, dio la vuelta al mundo convirtiéndola en la comidilla de toda la prensa. Si bien con el tiempo se supo que fue su propio novio el que había filtrado la filmación, recién ahora la influencer pudo abrir su corazón y hablar sobre aquel hecho que ocurrió cuando apenas tenía 19 años.

Por El Diario NY

El lugar que la socialité eligió para hacer catarsis fue su libro Paris: The Memoir, que saldrá a la venta el próximo 14 de marzo. Entre sus páginas, Hilton asegura que se sintió presionada para grabarse en la intimidad y que se sintió “Rara” e incómoda. “No recuerdo mucho sobre la noche en que quería hacer un video mientras hacíamos el amor. A menudo decía que era algo que hacía con otras mujeres, pero me sentía rara e incómoda al respecto. Siempre le decía: ‘No puedo, es demasiado vergonzoso’”, reveló en un extracto publicado por The Times.

Sin embargo, “Scum” (como ella apoda a su ex) no paró hasta conseguir su objetivo. “Me dijo que si no lo hacía, él podría encontrar fácilmente a alguien que lo hiciera, y eso fue lo peor que se me ocurrió: ser abandonada por este hombre adulto porque yo era una niña estúpida”, señaló quien recuerda haber tomado mucho alcohol para perder la vergüenza.

Lo que ella no imaginaba es que esas imágenes se harían públicas años después. Tampoco imaginó que fuera el propio Salomon quien filtraría el video por dinero. Según sus palabras, Paris le rogó a su ex que no publicara la versión completa (solo circularon 37 segundos) pero él contestó que tenía todo el derecho de vender algo que le pertenecía. El resto es historia. Mientras su familia estaba devastada, la heredera de la prestigiosa cadena de hoteles sentía que su carrera había terminado debido a la humillación pública que estaba viviendo.

Lea más en El Diario NY