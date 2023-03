Michelle Yeoh ataca a Cate Blanchett y arriesga su Óscar

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Es cierto que Michelle Yeoh es una actriz de larga trayectoria, pero “Todo en todas partes al mismo tiempo” es probablemente la única cinta que más la ha acercado a llevarse un Oscar y, por desgracia, también la que más rápido la dejaría al borde de un amargo trago de decepción. ¿Qué pasó?

Por La Republica

En concreto, la artista compartió un artículo de la revista Vogue, en el que se desglosa un tema muy particular: el racismo sistematizado que supuestamente se ha implantado en La Academia y que no ha permitido que verdaderos talentos obtengan un premio. En tal contexto, la revista dice que Yeoh debería ganar esta vez y Cate Blanchett (la favorita de esta ceremonia con “Tar”) no, pues ya tiene otras dos estatuillas.

Además, se esboza que, para Michelle, este premio significaría un punto de gran inflexión, tanto personal como profesionalmente. El asunto aquí es que estos fragmentos del artículo fueron compartidos en la cuenta oficial de la protagonista de “Everything everywhere all at once”, justo tiempo antes de que se cerrara el periodo de votación para La Academia.