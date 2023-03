Cancelaron programa de Vladimir Villegas y Pedro Carvajalino por presuntas “presiones”

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El programa “Par de Calvos“, del periodista Vladimir Villegas y Pedro Carvajalino que se emitía por el portal chavista Venezuela News, fue cancelado por presuntas “presiones” del régimen de Nicolás Maduro.

Por: Monitoreamos

Durante una entrevista con Miguel Ángel Rodríguez en EVTV Miami, Villegas confirmó el cese del espacio que se emitía por internet.

“Me habría gustado continuar, seguir haciendo el programa. No he tenido una conversación a fondo con Carvajalino sobre este tema, de por qué no vamos a seguir haciendo ese programa y entiendo su situación y le agradezco que haya intentado hacer un esfuerzo”, dijo cuando fue consultado sobre el tema.

Villegas consideró que esto pudo haber ocurrido por presión de la línea dura del chavismo que no observa con buenos ojos que Carvajalino comparta espacios con la oposición.

“Sin yo tener elementos para asegurarlo fue víctima de presiones para no tener que seguir haciendo el programa con este personaje que está aquí (Vladimir Villegas), quizás a alguien no le gusto que el confraternice con gente de opositora, por ejemplo ver sentado con Luis Florido, Ramón José Medina, Prosperi, entre otros quizás no es del agrado de algunos de la línea dura del chavismo,” explicó.

